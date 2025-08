Austrália posilňuje flotilu: Nakúpi 11 moderných bojových fregát z Japonska

Fregata triedy Mogami japosnkého námorníctva kotví v prístave v japonskom meste Jokosuka (Zdroj: TASR/AP/Kyodo News)

Rekordná obranná dohoda

„Toto je jednoznačne najväčšia dohoda v oblasti obranného priemyslu, aká kedy bola medzi Japonskom a Austráliou uzavretá,“ povedal Marles a vyzdvihol dohodu v hodnote šiestich miliárd amerických dolárov. Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries získala tender namiesto nemeckej spoločnosti ThyssenKrupp Marine Systems.

Austrália v roku 2023 oznámila rozsiahlu reštrukturalizáciu svojej armády, pričom sa zameriava na schopnosti útokov na dlhé vzdialenosti, aby lepšie reagovala na námornú silu Číny, pripomína AFP.

Vojnové plavidlá triedy Mogami

Vojnové plavidlá triedy Mogami sú pokročilé fregaty typu stealth, teda vybavené technológiou nízkej pozorovateľnosti, ako aj množstvom účinných zbraní. Podľa Marlesa nahradia starnúcu austrálsku flotilu lodí triedy Anzac, pričom prvá loď triedy Mogami bude uvedená do prevádzky do roku 2030. „Je to plavidlo novej generácie. Je nenápadné. Má 32 vertikálnych odpaľovacích buniek schopných odpaľovať rakety dlhého doletu,“ podotkol.

Minister obranného priemyslu Pat Conroy zároveň uviedol, že tieto fregaty sú schopné odpaľovať strely Tomahawk dlhého doletu. Austrália v roku 2021 oznámila plány na získanie jadrových ponoriek navrhnutých v USA, čím zrušila dlhoročný plán vývoja nejadrových ponoriek z Francúzska, dodáva AFP.