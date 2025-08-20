Musk údajne prehodnocuje plány na založenie vlastnej politickej strany

WASHINGTON - Americký miliardár Elon Musk údajne pomaly odstupuje od svojich plánov na založenie novej politickej strany a spojencom tvrdí, že sa chce sústrediť na svoje spoločnosti. V utorok o tom informoval denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na ľudí oboznámených so záležitosťou, informujeme podľa agentúry Reuters.
Musk predstavil svoju stranu Amerika v júli po verejnej hádke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa WSJ sa však Musk v poslednom čase čiastočne sústredil na udržiavanie vzťahov s viceprezidentom J. D. Vanceom a svojim spolupracovníkom priznal, že založenie politickej strany by poškodilo tento vzťah.
Miliardár zvažuje využiť časť svojich finančných zdrojov na podporu pre viceprezidenta
Denník ďalej uviedol, že Muskovi spolupracovníci povedali ľuďom blízkym Vanceovi, že miliardár zvažuje využiť časť svojich finančných zdrojov na podporu pre viceprezidenta, ak sa rozhodne v roku 2028 kandidovať na post prezidenta USA. Agentúre Reuters sa bezprostredne nepodarilo overiť správu WSJ. Muskova spoločnosť Tesla ani Biely dom na žiadosť o komentár nereagovali. Reuters však pripomína, že Vance tento mesiac potvrdil svoje stanovisko a údajne požiadal Muska, aby sa vrátil do radov republikánov.
Musk vynaložil stovky miliónov dolárov na kampaň za znovuzvolenie Trumpa na post amerického prezidenta. Ten šéfa spoločností Tesla a SpaceX v januári postavil do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), aby spolu so svojím tímom znížil vládne výdavky a zrušil rôzne americké agentúry. Z vedenia DOGE sa Musk stiahol v máji. V nasledujúcom mesiaci prerástol jeho blízky vzťah s Trumpom do sporu, v ktorom si obaja vymenili viacero kritických odkazov. Dôvodom boli podľa Reuters okrem iného nezhody v súvislosti s návrhom zákona o daniach a výdajoch.