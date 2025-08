U našich susedov potvrdili zabudnutú chorobu: Neobjavila sa tam roky! Hygienici prezradili, aká je situácia u nás

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA/ŠTETÍN - Roky o nej nik nevedel, zabudlo sa na ňu, a teraz a opäť ukázala. Reč je o už v súčasnosti zabudnutej chorobe, ktorú nedávno testy odhalili v Poľsku. Akútne hnačkové ochorenie - to je cholera, ktorý vzbudila u našich severných susedoch búrlivé diskusie. Podľa odborníkov totiž nejde o import zo zahraničia, pacientka sa musela nakaziť "doma". Čo na to slovenské úrady?

V Poľsku mali posledné dni rušno. Dôvodom bol potvrdený prípad cholery, ktorú u našich severných susedov roky nezaznamenali. Ba čo viac, dlhé obdobie nebola zaznamenaná ani na Slovensku. Išlo o pacientku, ktorú museli hospitalizovať v nemocnici v Stargrade, no po prevalení výsledkov testov ju museli presunúť do infekčnej nemocnice v Štetíne. Výsledky pritom potvrdili dve nezávislé laboratóriá. "Máme pacientku, u ktorej bola zistená cholera. Je to pre nás prekvapivé, pretože sme v Poľsku v posledných rokoch takéto prípady nezaznamenali," uviedol poľský hlavný hygienik Paweł Grzesiowski pre portál Polsat News.

Aj keď sa cholera radí medzi tzv. zabudnuté choroby, to, že sa objavila v Poľsku, nie je najväčší problém hygienikov. Tým v súčasnosti je skúmanie, kde sa pacientka nakazila. Dôvodom je, že žena necestovala do zahraničia. "To je teraz náš hlavný problém,“ povedal Grzesiowski. To znamená, že hygienici musia odobrať množstvo vzoriek z prostredí, kde sa žena nachádzala a kde mohlo dôjsť k nákaze.

Portál Stargard.News ešte v sobotu 19. júla informoval, že chorobu potvrdili u staršej ženy. Tá bola predtým niekoľko dní hospitalizovaná na internom oddelení nemocnice v Stargarde. Vedenie nemocnice vzhľadom na výsledky reagovalo zavedením úplného zákazu návštev, celé oddelenie, kde žena ležala, muselo byť riadne dezinfikované. Okrem toho bola 26 osobám nariadená povinná karanténa. Išlo najmä o úzke kontakty s pacientkou. Posledný prípad cholery v Poľsku bol zaznamenaný v roku 2019 v Świnoujście a v Stargard je to prvý takýto prípad.

Aká je situácia u nás?

Vzhľadom na to, že sa nákaza vyskytla u našich susedov, ale relatívne ďaleko od poľsko-slovenských hraníc, sme kontaktovali Úrad verejného zdravotníctva s otázkami, aká je situácia u nás.

(Zdroj: Getty Images)

Odborníci pritom vysvetlili, že cholera je akútne hnačkové ochorenie, ktoré patrí medzi typické črevné nákazy. Upozornili, že cholera je v rozvinutých krajinách zriedkavá, pričom na Slovensku sa nevyskytla od roku 1970.

"Ľudia sa cholerou zvyčajne nakazia pitím vody alebo konzumáciou potravín kontaminovaných baktériami cholery. Najväčšiemu riziku nákazy cholerou sú vystavení ľudia, ktorí cestujú alebo žijú na miestach s hygienicky nevyhovujúcou (rizikovou) vodou, nedostatočnými hygienickými podmienkami a nedostatočnou hygienou. Zvlášť nebezpečným faktorom pre šírenie cholery sú humanitárne krízy, veľké zhromaždenia ľudí v oblastiach s výskytom cholery," vysvetlili hygienici.

Ako dodali, po nakazení má choroba rýchly spád. Typickými príznakmi sú bolesti brucha a hnačkou, pričom ide o prvé príznaky. Hnačky môžu spôsobiť nebezpečnú stratu tekutín. Varovným znakom je sfarbenie a zápach stolice. "Hnačka spôsobená cholerou má často bledý, mliečny vzhľad. Často zapácha po rybách. Zvracanie sa často vyskytuje v počiatočných štádiách cholery. Môže trvať niekoľko hodín. Dehydratácia sa môže vyvinúť v priebehu niekoľkých hodín po začiatku príznakov cholery. Môže byť od miernej až po závažnú. Strata 10 % alebo viac telesnej hmotnosti naznačuje vážnu dehydratáciu. Ako dôsledok rýchlej straty solí (chloridy, sodík, draslík) sa môžu prejaviť svalové kŕče. Najvážnejším nebezpečenstvom dehydratácie je šok, keď rýchla strata tekutín spôsobí pokles krvného tlaku a pokles množstva kyslíka v tele. Bez liečby môže ťažký šok spôsobiť smrť v priebehu niekoľkých hodín," vysvetlili hygienici úskalia tohto ochorenia.

(Zdroj: Getty Images)

Ako dodali, v našej oblasti sa choroba sa obvykle spája s cestovaním do zahraničia. Poukázali pritom na to, že proti cholere (a cestovateľským hnačkám) existuje účinné očkovanie vo forme nápoja. Tento sa podáva v dvoch dávkach v rozpätí jedného až šesť týždňov s preočkovaním po dvoch rokoch. Očkovanie poskytuje ochranu proti najdôležitejšiemu sérotypu O1. Je dostupné v centrách cestovnej medicíny. Očkuje sa približne dva týždne pred cestou do oblasti s výskytom ochorenia.

Ak aj cestujeme do oblastí, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje cholera, je potrebné dodržiavať niekoľko zásad. Hygienické štandardy sú ich nosnými piliermi. Dôležité je časté umývanie rúk mydlom a vodou, najmä po použití toalety a pred manipuláciou s potravinami. V prípade, ak voda ani mydlo nie sú k dispozícii, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu s obsahom aspoň 60 percent alkoholu. Ďalšou zásadou je piť len bezpečnú vodu, ktorá je buď balená, alebo nami prevarená či dezinfikovaná. Takúto vodu je potrebné používať aj na čistenie zubov.

"Najčastejšie sú bezpečné horúce nápoje. Rovnako aj nápoje v plechovkách alebo fľašiach, ale pred otvorením je potrebné ich zvonka utrieť. A tiež skontrolovať, či nie je porušené tesnenie. Do nápojov nepridávať ľad, pokiaľ ste si ho sami nevyrobili z bezpečnej vody. Ak sme hladní, treba konzumovať také jedlá, ktoré sú úplne uvarené a teplé. Ak je to možné, vyhýbať sa jedlám od pouličných predavačov. Ak si kúpite jedlo od pouličného predavača, uistite sa, že je uvarené vo vašej prítomnosti a podávané horúce," upozornili hygienici. Okrem toho odporučili vyhnúť sa v takýchto krajinám konzumácii sushi, surovým a tepelne nedostatočne upraveným jedlám a morským plodom akéhokoľvek druhu. Myslite na to, že treba konzumovať len ovocie a zeleninu, ktorú si môžete sami ošúpať. Príkladom sú banány, pomaranče, či avokádo. Vyhýbať sa šalátom a ovociu, ktoré sa nedá olúpať, napríklad hroznu a bobuľovitým plodom.