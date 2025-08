Trump v Bielom dome nechá postaviť tanečnú sálu za 200 miliónov dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nechá k východnému krídle Bieleho domu pristavať tanečnú sálu za 200 miliónov dolárov. V sále, ktorý sa bude rozkladať približne na 8360 metroch štvorcových, bude možno usadiť na 650 ľudí. Výstavba sa začne v septembri a bude ju financovať Trump spoločne s doposiaľ nemenovanými darcami. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to podľa stanice BBC oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Luxusná tanečná sála vo veľkom štýle

Vizualizácie poskytnuté Bielym domom ukazujú, že nová tanečná sála bude architektonicky podobná zvyšku budovy, s honosným interiérom s lustrami a zdobnými stĺpmi. V rámci projektu bude rovnako renovované východné krídlo prezidentského sídla, kde má v súčasnosti kancelárie prvá dáma Melania Trumpová a ďalší kľúčoví predstavitelia Bieleho domu.

Trump v minulosti opakovane sľuboval, že v Bielom dome postaví podľa neho krásnu tanečnú sálu. V roku 2016 ponúkol vtedajšiemu prezidentovi Barackovi Obamovi, že naň prispeje 100 miliónmi dolárov, čo Obama odmietol.

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Koniec večierkov v stanoch

Mnoho oficiálnych udalostí sa koná vo Východnej izbe Bieleho domu, ktorý pojme približne 200 osôb. Nová tanečná sála podľa Leavittovej zamedzí potrebe "veľkého nevzhľadného stanu", ktorý sa doteraz inštaloval vonku na trávniku pri štátnych večeroch a ďalších veľkých udalostiach, ktorých sa niekedy zúčastňujú aj svetoví lídri.

Trump stanici NBC News povedal, že na projekte pracujú tí z najlepších architektov na svete. Jeho dokončenie sa očakáva pred koncom Trumpovho funkčného obdobia v januári 2029. Projekt navrhla spoločnosť McCrery Architects, napísal server Axios.

Najväčšia prestavba Bieleho domu

Pôjde o prvú stavebnú úpravu samotného sídla prezidenta od pridania Trumanovho balkóna v roku 1948, napísal server denníka The Guardian. Trump od svojho januárového nástupu do úradu nechal vydláždiť trávnik Ružovej záhrady, pridať zlaté prvky do Oválnej pracovne a nainštalovať dvojicu vysokých stožiarov na severnom a južnom trávniku Bieleho domu, na ktorých vlajú obrovské americké vlajky.