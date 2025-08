Trump podporuje izraelský dohľad nad pomocou v Gaze: Pomoc sa nesmie dostať k Hamasu

Americký prezident USA Donald Trump v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

Trump v pondelok počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom v Škótsku oznámil, že Spojené štáty zriadia potravinové centrá v Pásme Gazy, aby tak pomohli odvrátiť prehlbujúcu sa humanitárnu krízu v pokračujúcom konflikte. USA na to podľa Trumpa prispeli sumou 60 miliónov dolárov. Centrá, ktoré bude prevádzkovať izraelská vláda, zriadia podľa jeho slov čoskoro. Trump vo štvrtok na otázku, či dôveruje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi pri spravovaní americkej pomoci v palestínskej enkláve, odpovedal, že Netanjahu je „určite kompetentná osoba,“ a dodal, že má stále obavy z toho, že Hamas pomoc kradne.

„Dobrý manažment to zastaví,“ konštatoval šéf Bieleho domu. „Dúfajme, že to Izraelčania zastavia,“ dodal. Pásmo Gazy v piatok navštívia osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Wiktoff a veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee. V palestínskej enkláve, kde už viac ako 21 mesiacov prebieha vojna medzi Izraelom a Hamasom, si prezrú distribúciu humanitárnej pomoci.

Je to skutočný hlad

„Chceme zabezpečiť, aby ľudia dostali jedlo,“ povedal Trump a dodal, že očakáva správu o aktuálnej situácii. Pomoc v Pásme Gazy od 26. mája distribuuje Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), ktorej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci.

NBC s odvolaním na vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu tento týždeň informovala, že Trump je znepokojený zábermi hladujúcich detí v Gaze. Americký prezident počas spomínaného pondelkového stretnutia povedal, že je možné zachrániť veľa ľudí. „Niektoré z tých detí... Chcem povedať, že je to skutočný hlad. Vidím to, to sa nedá predstierať. Takže sa budeme viac angažovať,“ uviedol v pondelok Trump. Prezident USA priznaním, že v Pásme Gazy pretrváva hladomor, odporoval tvrdeniam Netanjahua, ktorý tvrdí, že v palestínskej enkláve hladomor nie je. Podľa stanice al-Džazíra od začiatku vojny zomrelo pre nedostatok potravín v palestínskej enkláve viac ako 154 ľudí vrátane takmer 90 detí.