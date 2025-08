Škandál v Brazílii: Bývalý sudca zrazil cyklistku s prostitútkou na kolenách! Tá zraneniam podľahla

Bývalý sudca mal na kolenách nahú prostitútku. (Zdroj: X)

ARACATUBA - Smrteľná nehoda, no ešte škandalóznejšie okolnosti: V aute sedel bývalý sudca, na jeho kolenách sedela nahá žena, jeho vozidlo vzápätí vrazilo do nič netušiacej cyklistky.

Nočný klub, nahá žena a rýchly koniec

Bývalý sudca Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior sa mal v skorých ranných hodinách 24. júla vracať z nočného klubu v brazílskom meste Araçatuba, keď došlo k tragédii. V aute s ním bola žena, podľa všetkého prostitútka, ktorá sa mu mala pokúsiť vliezť na kolená, kým stáli na kruhovom objazde. V tom momente Rodrigues Júnior zošliapol plyn a auto prudko vyštartovalo.

Zhodou okolností v tom čase prechádzala okolo 30-ročná cyklistka Thais Bonatti. Pick-up ju zachytil a zrazil.

Zranenia, ktoré spôsobili smrť

Bonatti utrpela vážne vnútorné poranenia, fraktúru panvy a ťažké poškodenie mozgu. V kritickom stave ju previezli do nemocnice, kde okamžite podstúpila dve operácie. Počas prvej mala prežiť až dva zástavy srdca, uviedol portál Need To Know.

Boj o život však prehrala – o dva dni neskôr, v sobotu 26. júla, svojím zraneniam podľahla.

Alkohol, nahá prostitútka

Keď na miesto nehody dorazila polícia, podľa svedkov bol Rodrigues Júnior zjavne pod vplyvom alkoholu – tackal sa, mal nezrozumiteľnú reč a silno z neho bolo cítiť alkohol. Spolujazdkyňa, ktorá mala byť pred nehodou nahá, dovtedy už stihla opustiť miesto.

Sudca bol vzatý do väzby a obvinený z ublíženia na zdraví v dôsledku nebezpečného vedenia vozidla. Už nasledujúci deň – v piatok 25. júla – ho však prepustili na kauciu 40 000 brazílskych realov (v prepočte približne 6 100 eur).

Mimo zákona len v jednom meste

Rodrigues Júnior, ktorý má 61 rokov, je oficiálne zapísaný ako advokát v brazílskej advokátskej komore a legálne môže vykonávať prax v celej krajine – s výnimkou Araçatuby, kde kedysi pôsobil ako civilný sudca.

Advokáti mlčia, rodina prejavuje sústrasť

Právny tím obvineného sa k prípadu vyjadril stroho: „Rodina Fernanda vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým a uisťuje ich o svojej plnej solidarite. Od začiatku prípadu poskytujú podporu rodine obete,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania sa pán Rodrigues Júnior k udalosti nemôže verejne vyjadrovať. Ticho nie je len právnou povinnosťou, ale aj prejavom úcty.“

Prípad zatiaľ vyvoláva v Brazílii obrovské pobúrenie. Ozývajú sa hlasy, že ide o ďalšiu ukážku beztrestnosti elít – najmä ak zoberieme do úvahy rýchlosť, s akou bol prepustený na slobodu. Vyšetrovanie pokračuje.