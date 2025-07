Rumunský vicepremiér odstúpil po tom, ako sa znovu objavil starý korupčný škandál

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Premiér Ilie Bolojan, ktorého vláda dostala dôveru koncom júna, vicepremiéra Anastasia poveril dohľadom nad reformou štátom vlastnených firiem. Ide o súčasť snáh kabinetu znížiť rozpočtový deficit, ktorý má Rumunsko najvyššie spomedzi všetkých krajín EÚ, a vyrovnať sa s plytvaním.

Pred niekoľkými dňami vyšlo najavo, že jednu z vicepremiérových firiem vydieral pracovník daňového úradu, ktorý vyhrážal sa podrobnými kontrolami. Firma mu mala platiť a vykázať to ako výdavky za poradenskú činnosť. Toto sa dialo od roku 2009 do roku 2017. Spoločnosť neskôr pracovníka daňového úradu udala a Anastasiu a jeho spoločník neboli nikdy z ničoho obvinení. Anastasiu vysvetľoval, že jeho firma platila všetky dane a že úplatky boli kvôli prežitiu, nie kvôli zisku. Dnes povedal, že podporuje každého podnikateľa, ktorý prehovorí o tom, v akých podmienkach sa v Rumunsku podniká a ktorý nepristúpi na rovnakú hru ako on v minulosti.

Bolojanova vláda od augusta zvýši niektoré dane a prepúšťa zamestnancov verejnej sféry a znižuje im príplatky. To vyvoláva nespokojnosť verejnosti. Proti novej vláde sa konalo už niekoľko protestov.