Orbán vyzdvihol mierové partnerstvo so Slovenskom: Maďarsko má vraj dobré vzťahy so všetkými okrem Bruselu!

(Zdroj: TASR/AP Photo/Denes Erdos, File)

Podľa Orbánových slov k tomu, aby sa Maďarsko vyhlo vojne, nesmie byť zraniteľné a musí udržiavať dobré vzťahy so všetkými svetovými mocenskými centrami. „Zo šiestich (mocenských centier) máme dobré vzťahy s Ruskom, Amerikou, Čínou, Indiou a turkickým svetom, s Bruselom však nie,“ podčiarkol premiér.

Mierové aliancie a regionálny mier

Budapešť sa musí v prvom rade zamerať na regionálny mier a musí vytvárať mierové aliancie, uviedol Orbán, podľa ktorého sa to darí so Srbskom a Slovenskom. „Poliaci sa vrátili späť z polovice cesty a nemali by sme sa vzdať ani Rakúšanov,“ dodal maďarský predseda vlády.

Letná otvorená univerzita a študentský tábor Tusványos v kúpeľnom centre Baile Tušnad sa koná každoročne od roku 1990. Podľa pôvodného zámeru sa zameriaval na cezhraničnú spoluprácu, rumunsko-maďarský dialóg a maďarsko-maďarskú politickú diskusiu, avšak v priebehu rokov sa stal najmä platformou prezentovania myšlienok členov maďarskej vládnej strany Fidesz a zástupcov intelektuálne blízkeho kruhu tejto strany.