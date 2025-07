Najhorší deň jej života skončil zázrakom: Žena prežila náraz lietadla aj pád výťahu zo 75. poschodia!

(Zdroj: YouTube)

NEW YORK - O veľkom šťastí mohla hovoriť Betty Lou Oliverová, známa aj ako „Dievča z výťahu“. Prežila totiž nielen náraz bombardéra B-25 do newyorskej Empire State Building, ale aj pád výťahu zo 75. poschodia, v ktorom sa ju záchranári snažili dostať z poškodenej budovy. V pondelok 28. júla uplynie 80 rokov od zázraku, po ktorom sa Oliverová dostala aj do Guinnessovej knihy rekordov.

V jej najhoršom dni, ale so šťastným koncom, bola nad New Yorkom hustá hmla a do mesta sa z Massachusetts blížil americký Bombardér B-25, ktorý 28. júla 1945 smeroval do Newarku. Pre zlú viditeľnosť dostal pilot pokyn, aby pristál na letisku v Queense. Pilot s bombardérom klesol, aby sa vyhol hmlovým mrakom, ale s prekvapením zistil, že sa ocitol medzi mrakodrapmi na Manhattane.

Niekoľkým výškovým budovám sa vyhol, ale náhle sa pred ním zjavila budova Empire State Building, ktorá bola v tom čase najvyššou budovou na svete. Na poslednú chvíľu sa snažil lietadlo zdvihnúť, ale nepodarilo sa mu to. Krátko pred desiatou hodinou predpoludním narazil bombardér do severnej steny Empire State Building. Do budovy sa lietadlo zakliesnilo medzi 79. a 80. poschodím, pričom letecké palivo v bombardéri okamžite explodovalo. Výbuch zničil miestnosti až do 75. poschodia. Náraz našťastie nenarušil celkovú konštrukciu a statiku budovy. Pri leteckom nešťastí zahynulo celkovo 14 ľudí, z toho 11 osôb pracujúcich v budove a traja členovia posádky bombardéra.

Neuveriteľné šťastie mala vtedy 20-ročná Betty Lou Oliverová, ktorá v budove pracovala ako obsluha výťahu. Najprv prežila bezprostredný náraz bombardéra, aj keď sa nachádzala na 80. poschodí. Explózia paliva a následný požiar jej spôsobili „iba“ popáleniny. Záchranári ju našli, ošetrili a rozhodli sa, že ju z budovy dostanú pomocou výťahu. Nevšimli si však poškodenie oceľových lán, na ktorých výťah visel. Naložili ju do kabíny, tá sa zakrátko odtrhla a s popálenou Betty Lou Oliverovou padala neuveriteľných 75 poschodí (približne 300 metrov) až do suterénu.

Betty Lou Oliver survived a plane crash into the Empire State Building & falling 75 floors in an elevator. (Same day) pic.twitter.com/Jic2k3NDIh — know (@Know) May 14, 2015

Keď ju záchranári vytiahli zo zdemolovanej kabíny, neverili vlastným očiam. Betty Lou Oliverová bola stále živá. V dôsledku pádu utrpela mnohé zlomeniny, z ktorých sa spolu s popáleninami liečila niekoľko mesiacov. Jej meno dodnes figuruje v Guinnessovej knihe rekordov. Škody na budove sa v tej dobe vyčíslili na jeden milión dolárov. Betty žila do roku 1999.