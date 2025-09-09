Nočná mora sa stala realitou: Muž zostal zavretý vo výťahu štyri dni! Nemal vodu ani jedlo

OSNABRÜCK - V nemeckom Osnabrücku zažil muž v pokročilom veku nočnú moru – štyri dni bol uväznený vo výťahu bez možnosti privolať pomoc. Zachránila ho až pohotovosť jeho syna.
Štyri dni v pasci
Uviaznuť vo výťahu patrí k obavám mnohých ľudí. Pre muža vo veku okolo 75 rokov sa táto hrozba stala realitou – a hneď na štyri dlhé dni. Nemal pri sebe jedlo, vodu ani mobilný telefón. Ukázalo sa, že zlyhala poistka a s ňou aj núdzové tlačidlo.
Márne pokusy o záchranu
Zúfalý muž sa snažil získať pozornosť – dokonca vytrhol panely z výťahu, no bez výsledku. Kľúčovým momentom bolo, že sa jeho syn začal obávať, keď sa mu otec dlhší čas neozýval. Zavolal políciu, ktorá okamžite vyrazila na miesto.
Polícia zasiahla v poslednej chvíli
Dvojica policajtov spoznala, že muž je stále nažive, keď z útrob výťahovej šachty začuli jeho hlas. „Bola to skutočne posledná chvíľa,“ uviedla hovorkyňa polície. Senior bol v kritickom stave – vyčerpaný a dehydrovaný. Ihneď ho previezli do nemocnice.
Vďaka a zmierenie
Koncom augusta sa už mohol vrátiť domov. Na znak vďačnosti pozval svojich záchrancov na kávu. S úsmevom dodal, že ako milovník rýchlych áut nikdy nepatril medzi priaznivcov polície, „ale v tej chvíli som bol nesmierne rád, keď som počul hlas policajta“. Samotná polícia zverejnila príbeh na Instagrame so slovami: „Policajným fanúšikom alebo nie, sme tu pre vás všetkých.“