Nočná mora sa stala realitou: Muž zostal zavretý vo výťahu štyri dni! Nemal vodu ani jedlo

OSNABRÜCK - V nemeckom Osnabrücku zažil muž v pokročilom veku nočnú moru – štyri dni bol uväznený vo výťahu bez možnosti privolať pomoc. Zachránila ho až pohotovosť jeho syna.

Štyri dni v pasci

Uviaznuť vo výťahu patrí k obavám mnohých ľudí. Pre muža vo veku okolo 75 rokov sa táto hrozba stala realitou – a hneď na štyri dlhé dni. Nemal pri sebe jedlo, vodu ani mobilný telefón. Ukázalo sa, že zlyhala poistka a s ňou aj núdzové tlačidlo.

Márne pokusy o záchranu

Zúfalý muž sa snažil získať pozornosť – dokonca vytrhol panely z výťahu, no bez výsledku. Kľúčovým momentom bolo, že sa jeho syn začal obávať, keď sa mu otec dlhší čas neozýval. Zavolal políciu, ktorá okamžite vyrazila na miesto.

Polícia zasiahla v poslednej chvíli

Dvojica policajtov spoznala, že muž je stále nažive, keď z útrob výťahovej šachty začuli jeho hlas. „Bola to skutočne posledná chvíľa,“ uviedla hovorkyňa polície. Senior bol v kritickom stave – vyčerpaný a dehydrovaný. Ihneď ho previezli do nemocnice.

Vďaka a zmierenie

Koncom augusta sa už mohol vrátiť domov. Na znak vďačnosti pozval svojich záchrancov na kávu. S úsmevom dodal, že ako milovník rýchlych áut nikdy nepatril medzi priaznivcov polície, „ale v tej chvíli som bol nesmierne rád, keď som počul hlas policajta“. Samotná polícia zverejnila príbeh na Instagrame so slovami: „Policajným fanúšikom alebo nie, sme tu pre vás všetkých.“

Ďalšie zo Zoznamu