Česko posilní protivzdušnú obranu: Nakúpi 24 obrnených vozidiel MARS

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/yacubee)

PRAHA - Česko posilní svoju protivzdušnú obranu a nakúpi 24 obrnených vozidiel MARS s integrovaným systémom protivzdušnej obrany RBS 70 NG. Zmluvu na nákup v utorok podpísalo české ministerstvo obrany so švédskou firmou SAAB Dynamics AB. Vozidlá, za ktoré rezort zaplatí 4,2 miliardy českých korún bez DPH (približne 170 miliónov eur), by mala česká armáda dostať v rokoch 2028 až 2030. Rezort to uviedol na svojom webe.