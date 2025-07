Hamas by nemal považovať ochotu Izraela dosiahnuť prímerie za slabosť, uviedol Netanjahu

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

„Usilujeme sa o dosiahnutie ďalšej dohody o prepustení našich rukojemníkov. Ak však Hamas vníma našu ochotu uzavrieť dohodu (o prímerí) ako slabosť, ako príležitosť diktovať podmienky..., ktoré by ohrozili štát Izrael, tak sa vážne mýli,“ povedal. Vyjadril sa tak po tom, ako stroskotali nepriame rokovania Izraela s Hamasom v katarskej Dauhe, k čomu došlo po odpovedi Hamasu na návrh dohody o prímerí.

Obe strany viedli v katarskej Dauhe v ostatných týždňoch rozhovory so sprostredkovateľmi, ktorými sú USA, Egypt a Katar. Návrh dohody o prímerí, ktorý z týchto rokovaní vzišiel, počítal s uzavretím 60-dňového prímeria, počas ktorého by Hamas postupne prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal Izraelu pozostatky 18 ďalších výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. Okrem toho by sa podľa návrhu zintenzívnili dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a obe strany by ďalej rokovali o trvalom ukončení vojny.

Sprostredkovateľom odovzdal svoju odpoveď na návrh

Hamas v stredu večer potvrdil, že sprostredkovateľom odovzdal svoju odpoveď na návrh, ktorej obsah však nezverejnil. Izrael v reakcii najskôr uviedol, že s odpoveďou hnutia sa dá pracovať, vo štvrtok popoludní však oznámil, že z Dauhy sťahuje svojich vyjednávačov. Následne stiahnutie svojho sprostredkovateľského tímu z Dauhy ohlásili aj USA, pričom krok odôvodnili nedostatkom snahy Hamasu o dosiahnutie prímeria.

Rokovania v Dauhe podľa AP uviazli na protichodných požiadavkách. Hamas tvrdí, že všetkých rukojemníkov prepustí len výmenou za úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a ukončenie vojny. Izrael naopak uviedol, že s ukončením vojny nesúhlasí, ak Hamas neodovzdá moc a neodzbrojí sa. Túto podmienku však militantné hnutie odmieta. Obe strany sa vzájomne obviňujú z neochoty ustúpiť zo svojich požiadaviek.