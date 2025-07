Izrael povolí zhadzovanie humanitárnej pomoci do Gazy za použitia padákov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TEL AVIV - Izrael čoskoro povolí Jordánsku a Spojeným arabským emirátom zhadzovať pomocou padákov humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, oznámil dnes podľa serveru The Times of Israel (ToI) úrad izraelského ministerstva obrany pre palestínske civilné záležitosti COGAT.