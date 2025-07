Irán môže obohacovať urán: Podľa Arákčího má na to neotrasiteľné právo

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

TEHERÁN - Irán v predvečer rokovaní s európskymi štátmi o svojom jadrovom programe tvrdí, že bude ďalej obohacovať urán. Má na to podľa vyjadrení ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího neotrasiteľné právo, a to predovšetkým po nedávnej krátkej vojne s Izraelom, do ktorej sa jednorazovým útokom zapojili aj Spojené štáty. Informuje správa agentúry AFP.