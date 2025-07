Izraelský parlament vyzval na anexiu Západného brehu: Mnohé krajiny to kritizovali

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

JERUZALEM - Izraelský parlament v stredu schválil rezolúciu, v ktorej vyzýva vládu premiéra Benjamina Netanjahua na anexiu Západného brehu Jordánu, okupovaného od roku 1967 Izraelom. Podľa serveru The Times of Israel (ToI) výzva nemá žiadne právne účinky, ale môže túto tému dostať do budúcej agendy izraelských poslancov. Rezolúciu kritizovala Palestínska autonómia, ktorej vedenie na Západnom brehu sídli, či turecká diplomacia, ktorá ju označila za provokáciu podkopávajúcu snahy o mier v regióne. Dnes ju v spoločnom vyhlásení odsúdila desiatka moslimských krajín vrátane Egypta, Saudskej Arábie, Kataru či Spojených arabských emirátov, informovala televízia Al-Arabíja.