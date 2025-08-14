Dráma v parlamente: Poslankyňa PS skončila v nemocnici! Pomáhať jej museli kolegovia

BRATISLAVA - Mimoriadna schôdza parlamentu, počas ktorej chcela opozícia vyslovovať nedôveru ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) pre nezvládnutý záchrankový tender, sa poriadne zvrtla. Najskôr o tom síce vedeli len poslanci, no neskôr sa dostalo na verejnosť, že v parlamentných garážach museli kolegovia pomáhať poslankyni Ingrid Kosovej z Progresívneho Slovenska. Tej najskôr prišlo nevoľno a neskôr pre ňu musela prísť sanitka. Kým však kolegovia pomáhali Kosovej, v parlamente sa zisťovala účasť na schôdzi, čo viacerým z opozície prišlo už cez čiaru.
archívne video
Schôdza napokon nebola otvorená, pretože sa v pléne neprezentovalo dosť poslancov, no to ešte viacerí netušili, kde sa nachádzajú ďalší poslanci.
Kolíková nahnevane popísala aktuálny stav
Kritiku k tomu, čo sa v parlamente dialo, adresovala aj poslankyňa Slobody a Solidarity a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Bola tu poslankyňa, ktorej, žiaľ, musela byť privolaná záchranná služba," vyjadrila sa Kolíková. Podľa Denníka N išlo o poslankyňu Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovú.
"Toto je brutálny prístup k tomu, ako tu funguje demokracia," povedala novinárom Kolíková po tom, ako sa viacerí poslanci v garáži snažili pomôcť slabej a nemohúcej Kosovej z PS.