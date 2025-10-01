Známy internetový predajca príde do Európy! TU otvorí prvé kamenné obchody

PARÍŽ - Ázijský internetový predajca rýchlej módy Shein otvorí v novembri svoj prvý stály kamenný obchod. Nachádzať sa bude v Paríži v obchodnom dome BHV Marais, uviedla dnes agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti. Nasledovať má ďalších päť obchodov v obchodných domoch Galérias Laffayette v mestách Dijon, Remeš, Grenoble, Angers a Limoges.
Firma vytvorila partnerstvo s maloobchodnou skupinou Société des Grands Magasins (SGM), ktorá vlastní BHV Marais a niekoľko obchodov Galérias Lafayette. Obchody budú ponúkať širokú škálu tovarov a vytvoria vo Francúzsku priamo a nepriamo 200 pracovných miest. Firma Shein už skôr otvárala v niektorých mestách, vrátane Paríža, dočasné tzv. pop-up obchody. Nikdy ale nemala stály kamenný obchod. "Tým, že sme si ako miesto na vyskúšanie kamenného maloobchodu vybrali Francúzsko, ctíme jej postavenie kľúčovej módnej metropoly a prijímame jej ducha kreativity a výnimočnosti," uviedol výkonný predseda Shein Donald Tang.
Spoločnosť Shein bola založená v Číne
Spoločnosť Shein bola založená v Číne, teraz však sídli v Singapure. Svoje impérium vybudovala vďaka extrémne lacnému oblečeniu, širokej ponuke produktov a agresívnemu marketingu. Firma však čelí rastúcej kritike kvôli dopadom masovej výroby na životné prostredie, pracovným podmienkam i údajným praktikám nekalej konkurencie – európske značky ju obviňujú z obchádzania predpisov Európskej únie a zneužívania colných výnimiek pre zásielky s nízkou hodnotou. Firma po celom svete zamestnáva 16.000 ľudí a v roku 2022 jej tržby predstavovali 23 miliárd USD.
Firma Galérias Lafayette vyjadrila nesúhlas s otvorením obchodov Shein v piatich obchodných domoch nesúcich jej meno, aj keď už nie je ich vlastníkom. Vo vyhlásení uviedla, že sa zásadne stavia proti tomuto kroku vzhľadom na pozíciu a praktiky značky zameranej na ultra rýchlu módu, ktoré sú podľa nej v rozpore s ponukou aj hodnotami Galéries Lafayette.