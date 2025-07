Trump nariadil vystúpenie Spojených štátov z UNESCO! Urobil tak pre údajné protiamerické postoje

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nariadil vystúpenie USA z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). V utorok o tom informoval denník The New York Post s tým, že Biely dom tak spravil pre údajné protiamerické a protiizraelské postoje organizácie, ako aj jej pročínsku zaujatosť.

„Prezident Trump sa rozhodol pre vystúpenie Spojených štátov z UNESCO, ktoré podporuje woke, rozdeľujúce sociálne a kultúrne ciele, ktoré sú úplne mimo rámca rozumnej politiky, za akú Američania v novembri hlasovali,“ uviedla pre The New York Post hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová. „Prezident bude vždy klásť Ameriku na prvé miesto a zabezpečí, aby členstvo našej krajiny vo všetkých medzinárodných organizáciách bolo v súlade s našimi národnými záujmami,“ dodala Kellyová. Vystúpenie USA z UNESCO potvrdili pre agentúru Reuters aj dvaja európski diplomati.

Trump ešte vo februári nariadil 90-dňovú revíziu členstva USA v UNESCO s osobitným dôrazom na preskúmanie akýchkoľvek „antisemitských alebo protiizraelských nálad v organizácii“. Podľa The New York Post jeho administratíva tiež nesúhlasí s publikáciou UNESCO ohľadom „nástrojov proti rasizmu“ z roku 2023 či s vlaňajšou iniciatívou „Transforming MEN'talities“ ohľadom rodových noriem. Kritizuje aj vplyv Číny v agentúre.

Od vystúpenia po návrat

Už počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2017 nariadil Trump vystúpenie Washingtonu z UNESCO pre údajný protiizraelský postoj organizácie. Bývalý prezident Joe Biden tento krok zvrátil a tvrdil, že americká prítomnosť je potrebná ako protiváha rastúcemu vplyvu Číny v UNESCO. Prvýkrát USA z organizácie vystúpili už v roku 1984 na protest proti údajnému zlému finančnému hospodáreniu a protiamerickej zaujatosti, vysvetľuje Reuters. Prezident George W. Bush nariadil opätovný vstup USA do organizácie v roku 2003.

UNESCO bolo založené po druhej svetovej vojne na podporu mieru prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. Okrem iného je známe pre svoj Zoznam svetového dedičstva, na ktorom sa nachádza niekoľko amerických pamiatok vrátane Veľkého kaňonu. Spojené štáty podľa Reuters prispievajú do rozpočtu UNESCO asi ôsmimi percentami, čo je menej ako približne 20 percent v čase, keď Trump prvýkrát nariadil vystúpenie USA z organizácie. The New York Post pripomína, že druhým najväčším financovateľom UNESCO je Čína, ktorej občania zastávajú v agentúre vedúce pozície.