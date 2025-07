Trump obvinil Obamu z vlastizrady a žiada jeho stíhanie

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber)

Gabbardová podala v piatok na ministerstve spravodlivosti trestné oznámenie v súvislosti s uvedenou správou. Podľa Gabbardovej Obama a jeho tím touto manipuláciou spravodajských informácií pripravili pôdu pre „prevrat proti prezidentovi Trumpovi“. Na otázku, na koho by sa malo ministerstvo v súvislosti so spomínanou správou zamerať, Trump v utorok odpovedal: „Na základe toho, čo som čítal, a čítal som takmer to isté čo vy, by to bol prezident Obama. On to začal.“

Barack Obama a Donald Trump v družnej debate (Zdroj: SITA/Ricky Carioti/The Washington Post via AP)

Francúzska tlačová agentúra pripomína, že Trump v pondelok na sociálnych sieťach zverejnil video vygenerované pomocou umelej inteligencie, ktoré zobrazuje zatknutie Obamu. Súčasťou sprisahania boli podľa Trumpa aj vtedajší viceprezident Joe Biden, bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey, bývalý riaditeľ amerických tajných služieb James Clapper a bývalý riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Brennan. Trump však vyhlásil, že „vodcom tohto gangu“ bol Obama, a obvinil ho z vlastizrady.

Podľa AFP je Gabbardovej správa v rozpore s dôkazmi zhromaždenými v štyroch samostatných vyšetrovaniach z rokov 2019 až 2023. Všetky tieto vyšetrovania totiž dospeli k záveru, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016 v prospech Trumpa. Avšak vyšetrovanie, ktoré viedol bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller, nepreukázalo napojenie Trumpa a jeho tímu na Rusko. Obvinenie, že Rusko vo voľbách pôsobí v prospech Trumpa, sa objavilo potom aj v roku 2020, keď vtedajší úradujúci prezident napokon prehral voľby s demokratom Joeom Bidenom. Moskva obvinenia zo zasahovania do amerických volieb v oboch prípadoch poprela.