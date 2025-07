Američania nesúhlasia s tvrdým postupom: Trumpove snahy o deportácie považujú za prehnané

Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON - Väčšina Američanov si myslí, že prezident Donald Trump zachádza pri snahe deportovať migrantov žijúcich v Spojených štátoch nelegálne príliš ďaleko. Ukazuje to aktuálny prieskum verejnej mienky pre spravodajskú televíziu CNN, podľa ktorého si to myslí 55 percent opýtaných, zatiaľ čo len 14 percent sa domnieva, že Trumpova administratíva nejde dostatočne ďaleko. Tridsať percent Američanov si myslí, že tento postup je primeraný.

Podiel opýtaných, ktorí sú presvedčení, že vláda zachádza príliš ďaleko, sa od februára zvýšil o desať percentuálnych bodov. Rozdelení sú obyvatelia USA v názore na to, či Trumpov postup robí ich krajinu bezpečnejšou. Myslí si to 46 percent opýtaných, 53 percent nie.

Pomerne jasno majú naopak Američania v tom, či by sa malo skoncovať s automatickým udeľovaním občianstva všetkým ľuďom narodeným na území Spojených štátov, ako stanovuje ústava. Praje si to len 28 percent opýtaných, 59 percent je proti. Rovnaké percento Američanov sa stavia proti zatýkaniu a zadržiavaniu migrantov, ktorí do USA prišli nelegálne, ale už roky tu žijú bez toho, aby sa dopustili trestného činu. Takéto opatrenia potom podporuje 23 percent opýtaných.