Trump v súkromí telefonoval so Zelenským: Pýtal sa ho, či Ukrajina môže zasiahnuť Moskvu zbraňami dlhého doletu

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky (Zdroj: TASR/AP Photo/Ben Curtis)

WASHINGTON/KYJEV - Americký prezident Donald Trump sa v súkromnom rozhovore pýtal svojho ukrajinského náprotivku Volodymyra Zelenského, či by Ukrajina bola schopná udrieť na Moskvu, ak by Spojené štáty Kyjevu poskytli zbrane dlhého doletu, píše list Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rozhovorom. Šéf Bieleho domu podľa nich nabádal Ukrajinu, aby zosilnela údermi v hĺbke ruského územia.