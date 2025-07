Donald Trump trvá na tom, že iránske jadrové zariadenia sú úplne zničené

americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP )

USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom. Tieto údery podľa Washingtonu vrátili iránsky jadrový program o niekoľko rokov späť. Trump v sobotu zopakoval svoje časté tvrdenie, že všetky tri objekty „boli úplne zničené a/alebo VYMAZANÉ ZO ZEMSKÉHO POVRCHU“. Súčasne vyhlásil, že by „trvalo roky, kým by sa opäť uviedli do prevádzky“. „Ak by to Irán chcel urobiť, bolo by oveľa lepšie, keby začal odznova, na troch rôznych miestach,“ odkázal Teheránu šéf Bieleho domu.

Izraelsko-iránsky konflikt

Izraelsko-iránsky konflikt vypukol po tom, ako začal židovský štát 13. júna útočiť na Irán s deklarovaným cieľom zabrániť mu vyrobiť jadrové zbrane. Teherán takýto zámer popiera a trvá na tom, že jeho jadrový program je určený na civilné účely. Napriek tvrdeniam amerického prezidenta o úspechu úderov USA viaceré médiá podľa AFP informovali o úniku spravodajských informácií, ktoré naznačujú, že situácia v skutočnosti taká jasná nie je.

Naposledy v piatok sa stanica NBC News v správe odvolávala na odhad škôd, podľa ktorého bola zničená len jedna z troch zasiahnutých lokalít - zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Zvyšné dve, Isfahán a Natanz, zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

NBC News navyše informovala o tom, že americké ministerstvo obrany pripravilo možnosť spôsobiť iránskym zariadeniam oveľa väčšie škody prostredníctvom bombardovania, ktoré by trvala niekoľko týždňov. Trump si ale namiesto toho vybral jednodňovú operáciu a komplexnejší plán útoku odmietol pre obavy zo strát na životoch a zapletenia sa do konfliktu, uviedli podľa stanice dvaja nemenovaní predstavitelia.