Trump prisľúbil pomoc Afgancom, ktorí po úteku z vlasti uviazli v Emirátoch

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber)

„Pokúsim sa ich zachrániť, začnem hneď teraz,“ prisľúbil Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social, ktorý odkazoval na článok o Afgancoch, ktorí sú v SAE držaní v neistote. Článok spravodajského portálu Just the News tvrdil, že predstavitelia SAE pripravujú na odovzdanie niektorých afganských utečencov do rúk Talibanu. Reuters túto správu nepotvrdil.

Stopka utečencom v USA

Republikánsky prezident, ktorý sľúbil rozsiahle obmedzenie prisťahovalectva, po svojom nástupe do funkcie v januári pozastavil presídľovanie utečencov. V apríli jeho administratíva zase zrušila dočasnú ochranu pred deportáciou tisícov Afgancov v USA.

Taliban vtrhol v polovici augusta 2021 do hlavného mesta Kábul a paralelne s tým obsadil aj väčšinu územia Afganistanu. Táto nečakaná a rýchlo vykonaná operácia sa uskutočnila v posledných týždňoch sťahovania vojakov USA a NATO, ktorí dovtedy v Afganistane pôsobili 20 rokov.

Evakuácia do SAE

Emiráty v roku 2021 súhlasili s dočasným ubytovaním niekoľkých tisícok Afgancov evakuovaných z Kábulu. Do Spojených štátov za vlády exprezidenta Joea Bidena ich priviezli približne 200 000. Kanada zase v roku 2022 pristúpila na presídlenie približne 1000 Afgancov, ktorí sú stále v SAE, na základe žiadosti USA. Nie je jasné, koľko ich v krajine Perzského zálivu zostáva.

Nútený návrat

Naopak, niektoré štáty prinútili afganských utečencov vrátiť sa do Afganistanu. Za posledných sedem mesiacov sa z Iránu a Pakistanu vrátili takmer dva milióny Afgancov, uviedla minulý týždeň OSN. Takisto Nemecko deportovalo v piatok do vlasti 81 afganských mužov v rámci prísnejšej imigračnej politiky.

Medzi utečencov z Afganistanu patria aj rodinní príslušníci afgansko-amerických príslušníkov americkej armády, deti, ktoré majú povolenie na opätovné stretnutie s rodičmi, príbuzní už prijatých Afgancov a desaťtisíce Afgancov, ktorí pracovali pre americkú vládu počas 20 rokov trvajúcej vojny, uviedla agentúra Reuters.