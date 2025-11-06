Ekofond SPP otvára štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia

BRATISLAVA - Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje štvrtý ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“ pre školský rok 2025/2026. Súťaž je určená žiakom a žiačkám základných a stredných škôl vo veku od 13 rokov. Jej cieľom je motivovať mladých ľudí k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu, k hľadaniu udržateľných riešení vo svojom okolí a k zrozumiteľnej komunikácii týchto tém prostredníctvom sociálnych sietí.
Po troch rokoch prináša súťaž reálne výsledky
Súťaž vznikla v roku 2022 ako jedinečná platforma, ktorá spája ekologické vzdelávanie, kreativitu a digitálnu komunikáciu. Počas troch ročníkov spojila stovky mladých ľudí a pedagógov, ktorí sa spoločne podieľali na šírení environmentálnej osvety a realizácii konkrétnych projektov zameraných na ochranu životného prostredia. Vďaka ich iniciatíve vznikli školské kompostoviská, zelené oddychové zóny, zberné nádoby na dažďovú vodu, environmentálne kampane či podcasty.
Nový ročník prináša mladým možnosť nadviazať na doterajšie úspechy a ukázať, že aj generácia Z má svoje „cool riešenia“ pre planétu. „V tejto súťaži vyhráva každý, kto sa rozhodne pristupovať k planéte zodpovedne. Aj malá zmena v správaní, môže mať veľký dopad,“ uviedla Zlatica Vargová, riaditeľka Ekofondu SPP.
Ekológia, energia a médiá – spojenie, ktoré funguje
Cieľom súťaže je prepojiť svet mladých so svetom ekológie. Sociálne siete, ktoré sú ich prirodzeným priestorom, sa stávajú nástrojom na šírenie pozitívnych príkladov a environmentálne uvedomelého správania.
Ekofond SPP chce aj týmto spôsobom rozvíjať „energetickú gramotnosť“, podporovať kritické myslenie, tímovú prácu a praktické skúsenosti s tvorbou projektov a komunikáciou s komunitami. „Chceme mladých ľudí naučiť, že sociálne siete môžu byť nielen zdrojom zábavy, ale aj miestom, kde môžu šíriť dôležité a pravdivé informácie o udržateľnosti. To je ich reálna sila ako greenfluencerov,“ dopĺňa Zlatica Vargová.
Kto sa môže prihlásiť
Žiaci a žiačky základných a stredných škôl od 13 rokov v zložení traja študenti a pedagóg/pedagogička, ktorý je zároveň aj koordinátorom projektu.
Ako sa prihlásiť
Registrácia do súťaže prebieha výlučne online – koordinátor môže svoj tím prihlásiť prostredníctvom formuláru na Greenfluenceri a energia.
Uzávierka prihlášok
Online registrácia súťažných tímov prebieha od 3. novembra do 21. novembra 2025, do polnoci.
Viac informácií o súťaži Greenfluenceri a energia sa dozviete na www.ekofondspp.sk.
Ekofond SPP, n.o. je nezisková organizácia, ktorá v súlade so svojím účelom poskytuje verejnoprospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt; v oblasti výskumu, vývo-ja, vedecko-technických služieb a informačných služieb; ďalších všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a ďalších aktivít spojených s osvetou v týchto oblas-tiach.