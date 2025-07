Eurofondy by mali smerovať do investícií: Nie na dotovanie energopomoci, tvrdí Jozef Hajko

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Namiesto plošných energodotácií by mala vláda rozbehnúť široký program na zatepľovanie a úpravu domov, aby spotreba energií v nich klesala. Uviedol to opozičný poslanec Jozef Hajko z KDH v reakcii na nedeľňajšie (20. 7.) vyjadrenia ministersky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Hnutie apeluje na to, aby boli peniaze z eurofondov využité účelne, na investície.