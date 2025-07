EÚ sa v rámci odvetných ciel pre USA zameria na Boeing, americké autá a bourbon

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Trump v pondelok (14. 7.) povedal, že je stále otvorený ďalším rokovaniam s EÚ po tom, čo cez víkend oznámil clo vo výške 30 % na dovoz z Únie, ktoré nadobudne účinnosť 1. augusta, ak obe strany nedosiahnu dohodu. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v pondelok večer hovoril s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a americkým obchodným splnomocnencom Jamiesonom Greerom. EÚ trvá na tom, že dohoda musí byť vzájomne prospešná pre obe strany. Trumpove clá podľa Šefčoviča „efektívne obmedzia“ transatlantický obchod.

Ministri diskutovali o ďalších krokoch

Ministri obchodu EÚ v pondelok v Bruseli diskutovali o ďalších krokoch. Nové clá by sa mali vzťahovať aj na americké strojárske výrobky, chemikálie a plasty, zdravotnícke pomôcky, elektrické zariadenia, vína a poľnohospodársky tovar, uvádza sa v 206-stranovom zozname, ktorý vypracovala Európska komisia a do ktorého sa podarilo nahliadnuť agentúre Bloomberg. Pôvodný zoznam sa pritom týkal amerického tovaru v celkovej hodnote 95 miliárd eur, ale po konzultáciách s firmami a členskými štátmi bol zoškrtaný. Navrhované clá musia schváliť štáty EÚ aj Európsky parlament. Väčšina predstaviteľov EÚ uprednostňuje pokračovanie rokovaní so zachovaním hrozby odvetných opatrení.

„Na vedenie rokovaní máme čas do konca tohto mesiaca. Cez víkend som sa pridal k výzvam na neuplatňovanie recipročných ciel,“ povedal nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok na tlačovej konferencii v Bavorsku. „Americká vláda by však nemala podceňovať našu ochotu reagovať na nadmerné colné zaťaženie podobnými opatreniami.“

Balík zahŕňa aj presné zariadenia a prístroje

Benjamin Haddad, francúzsky minister pre európske záležitosti, povedal, že reakcia Bruselu by mala zahŕňať aj možnosť uvalenia daní na amerických technologických gigantov. „V týchto rokovaniach musíte preukázať silu, musíte preukázať rozhodujúcu silu, jednotu a odhodlanie,“ povedal Haddad pre televíziu Bloomberg. Cez víkend EÚ oznámila, že predlžuje pozastavenie ciel na prvý zoznam amerických produktov v hodnote 21 miliárd eur, ktorý schválila v reakcii na Trumpove clá na oceľ a hliník.

Druhý zoznam cieľových amerických produktov obsahuje priemyselný tovar v hodnote viac ako 65 miliárd eur, najmä lietadlá (takmer 11 miliárd eur), stroje (viac ako 9,4 miliardy eur) a automobily (takmer 8 miliárd eur). Viac ako 6 miliárd eur z amerických tovarov, ktoré by zasiahli clá, tvoria agropotravinárske produkty, najmä ovocie a zelenina (takmer 2 miliardy eur) a alkoholické nápoje (1,2 miliardy eur).

Balík zahŕňa aj presné zariadenia a prístroje (takmer 5 miliárd eur), hračky a hobby vybavenie (viac ako 500 miliónov eur), športové zbrane (takmer 300 miliónov eur) alebo hudobné nástroje (približne 200 miliónov eur). Podľa dokumentu medzi kritériami pre výber tovaru boli dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok a produktov. Dovážané vojenské produkty nebudú podliehať clám.