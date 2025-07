Dohoda s Vietnamom je podľa Trumpa takmer hotová: USA oznámia clá pre menšie krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a Vietnamom je takmer hotová. V utorok večer miestneho času (v noci na dnes SELČ) to podľa agentúry Reuters oznámil americký prezident Donald Trump. Ten už na začiatku júla povedal, že dovoz z Vietnamu bude zaťažený 20 percentami a prekládka, ktorú USA považujú za nelegálnu, potom 40 percentami.

O dohode s Vietnamom Trump teraz povedal, že by mohol zverejniť podrobnosti, ale nepovažuje to za potrebné. V prípade rokovaní s Hanojom kritizujú USA prekládku čínskych výrobkov vo Vietname, aby sa čínski dodávatelia vyhli vyšším clám. Na dovoz z Vietnamu sa mali pôvodne vzťahovať takzvané recipročné clá 46 percent. Dovoz z USA do Vietnamu naopak podľa skoršieho Trumpovho vyjadrenia nebude zaťažený žiadnymi clami.

Trump teraz tiež povedal, že čoskoro oznámi clá pre menšie krajiny vrátane afrických či karibských štátov. Poznamenal, že sa ich bude pravdepodobne týkať jednotné clo vo výške "ľahko nad desiatimi percentami".

Trump už v tomto roku uzavrel obchodné dohody s Britániou a Indonéziou. USA tiež dosiahli prímerie v colnej vojne s Čínou. Agentúra Bloomberg však upozorňuje, že Trumpom ohlásené obchodné dohody nie sú plnohodnotné a predpokladajú, že sa viaceré podrobnosti ešte len dohodnú.

Trump tento mesiac rozposlal listy tiež viacerým ďalším obchodným partnerom, ktorým hrozia clá od 20 do 50 percent, pripomenula agentúra Reuters. Cez víkend americký prezident oznámil, že Spojené štáty zavedú od 1. augusta 30-percentné clo na dovoz z Európskej únie. V pondelok však signalizoval, že je pripravený s EÚ pred zavedením tohto cla rokovať.