Slovinský premiér navrhuje parlamentu zrušiť referendum o výdavkoch na obranu

Dr. Robert Golob, premiér Slovinska (Zdroj: Facebook/Dr. Robert Golob)

ĽUBĽANA - Slovinský premiér Robert Golob v piatok oznámil, že poslanci jeho strany do parlamentu predložili návrh zameraný na zrušenie referenda o výdavkoch na obranu. Jeho usporiadanie minulý týždeň schválili menšie koaličné strany s podporou opozície. Golob to uviedol po stretnutí s lídrami parlamentných strán. Tento postup považuje za správny, keďže referendová otázka je podľa neho „nejasná a zavádzajúca“. Informujeme podľa správy agentúry STA.

Slovinský parlament začiatkom júna schválil uznesenie, ktorým stanovil zvýšenie výdavkov na obranu v tomto roku na dve percentá HDP a do roku 2030 na tri percentá. Slovinsko v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) patrí do skupiny štátov, ktoré na obranu vynakladajú najmenej. Golob a jeho hnutie Sloboda to chcú zmeniť vzhľadom na záväzok NATO míňať na obranu až päť percent HDP najneskôr v roku 2035, ku ktorému sa členské štáty zaviazali na nedávnom summite v Haagu.

Koaličná strana Ľavica navrhla konzultatívne referendum

K vyšším vojenským výdavkom sa však stavajú skepticky menšie ľavicové vládne strany, ktoré sa obávajú, že pôjdu na úkor sociálneho zabezpečenia občanov. Koaličná strana Ľavica preto minulý týždeň navrhla konzultatívne referendum, v ktorom by sa voliči mohli vyjadriť k zámeru vlády zvýšiť vojenské výdavky. Návrh prešiel s podporou vládnych Sociálnych demokratov, Ľavice a opozície, ktorá však podľa STA nie je proti vyšším investíciám do obrany. Agentúra tvrdí, že opozícia situáciu využila najmä na prehĺbenie konfliktu medzi koaličnými stranami a vyvolanie predčasných volieb.

Je dostatok hlasov?

Golobove hnutie Sloboda v reakcii navrhlo vlastné konzultatívne referendum o členstve krajiny v NATO. „Máme pred sebou iba dve možnosti: buď zostaneme v NATO a budeme platiť členské, alebo z Aliancie vystúpime. Všetko ostatné je populizmus a klamanie občanov Slovinska,“ napísal premiér na sociálnej sieti X.

STA upozorňuje, že zatiaľ nie ja jasné, či bude mať Golob dostatok hlasov na zrušenie referenda. Strana Ľavica už avizovala, že svoj postoj nezmení, a urobiť tak neplánuje ani opozícia. Podľa jej lídra Janeza Janšu má koalícia v legislatívnom zbore dostatok hlasov na zrušenie referenda. „Ak sa nedokážu dohodnúť, mali by odstúpiť a prestať páchať škody,“ vyhlásil.