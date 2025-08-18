Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na propagandu a dezinformačné kampane ako prostriedok hybridnej vojny chce upozorniť pripravované referendum občianskeho združenia (OZ) STREDA. „Hlavným cieľom iniciatívy je poukázať na zhubný vplyv ruskej propagandy u nás,“ deklarujú iniciátori o aktivite, ktorá má odštartovať v rámci pripomienky udalostí z augusta 1968.

Zakladateľ OZ STREDA Patrik Lenghart upozornil, že Slovensko je dlhodobo zasiahnuté vplyvovými operáciami Ruskej federácie. “Každý rok nám vychádzajú nové dáta, ktoré len potvrdzujú, že naša populácia stále viac podlieha propagande a klamstvám šíreným nedemokratickými režimami, stále menej dôveruje európskym inštitúciám a stále ochotnejšie prijíma a reprodukuje príbehy diktátorov a vojnových agresorov,“ varoval.

Situácia si vyžaduje neštandardné riešenie

Je presvedčený, že situácia si vyžaduje neštandardné riešenie, spolu s ďalšími členmi OZ STREDA preto navrhuje referendum s otázkou: “Súhlasíte s tým, aby SR na minimálne tri roky prerušila bilaterálne diplomatické vzťahy s každým štátom, ktorý vo svojej verejnej komunikácii prostredníctvom svojich inštitúcií, volených zástupcov štátu alebo prostredníctvom štátnych médií vyjadrí možnosť použitia vojenskej sily proti Slovenskej republike alebo členským štátom Európskej únie?“

Zakladajúci člen OZ STREDA Peter Bestvina si je vedomý osudu doterajších referend, verí však, že chystaná iniciatíva prinajmenšom rozvíri verejnú diskusiu, ktorá bude „budíčkom pre politikov, intelektuálov aj bežnú verejnosť“. OZ STREDA štartuje zber podpisov na vypísanie referenda v deň výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalého Československa. V spolupráci s ďalšími združeniami a aktivistami pripravuje na 21. augusta tiež sériu podujatí po celom Slovensku. V Trnave a Bratislave vystúpi aj Michael Kocáb, bývalý minister pre ľudské práva a národnostné menšiny ČR, ktorý sa začiatkom 90-tych rokov zasadil o odchod sovietskych vojsk z Československa. Kocáb prijal rolu krstného otca iniciatívy na vyhlásenie referenda.

Viac o téme: AktivistiReferendumRuská propagandaObčianské združenie (OZ) STREDA
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ústavný súd SR
Ústavný súd posúdi sťažnosť pre nevyhlásené referendum o sankciách voči Rusku
Domáce
Portugalsko podporilo marocký plán
Portugalsko podporilo marocký plán autonómie pre Západnú Saharu
Zahraničné
Dr. Robert Golob, premiér
Slovinský premiér navrhuje parlamentu zrušiť referendum o výdavkoch na obranu
Zahraničné
FOTO PRIESKUM nazerá na Pellegriniho
PRIESKUM nazerá na Pellegriniho krok pri proruskom referende: Jeho nevypísanie leží v žalúdku hlavne TÝMTO voličom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Prominenti
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Správy

Domáce správy

Aktivisti chcú iniciovať referendum
Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy
Domáce
Robert Fico
Od prvého roka vlády Smeru vzrástla mzda viac ako 3,5-násobne, tvrdí premiér
Domáce
Denisa Saková
Slovensko nie je ohrozené, očakávame skoré obnovenie dodávok ropy, tvrdí Saková
Ekonomika
Mesto aj obec hlási ďalší nárast prípadov vírusového ochorenia! Hygienici sprísňujú opatrenia
Mesto aj obec hlási ďalší nárast prípadov vírusového ochorenia! Hygienici sprísňujú opatrenia
Komárno

Zahraničné

Bojovníci Hamasu a Islamského
Zdroj z Hamasu tvrdí, že hnutie súhlasilo s návrhom na prímerie v Pásme Gazy
Zahraničné
Rusi majú na krku
Rusi majú na krku ďalší obrovský problém: Panika na čerpačkách! Benzín iba na PRÍDEL, niekde chýba úplne
Zahraničné
Kelly Brownová
Ukrutná smrť dievčatka a psa: Matka ich nechala 15 hodín v rozpálenom aute! TAKTO sa vyhovárala
Zahraničné
Veľká TRAGÉDIA na dovolenke
Veľká TRAGÉDIA na dovolenke v Chorvátsku: Rodina je v slzách, na dieťa (†3) spadol strom! ŠOKUJÚCE detaily
Zahraničné

Prominenti

Marius Borg Høiby
Kráľovská rodina v HANBE: Syn korunnej princeznej je OBVINENÝ z vyše 30 TRESTNÝCH ČINOV!
Zahraniční prominenti
Ladižinský je už PO
Ladižinský je už PO vážnej OPERÁCII: Prehovoril o DETAILOCH hospitalizácie... Brala ho ZÁCHRANKA!
Domáci prominenti
Muzikálový festival Jozefa Bednárika
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Domáci prominenti
Veronika Žilková
S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TOTO je najväčšia chyba,
TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!
vysetrenie.sk
Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti
Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti
FOTO HOROR v ZOO: Vedenie
HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)

Šport

FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
WTA
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Autá
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Veda a výskum

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Partnerské vzťahy
Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rusi majú na krku
Zahraničné
Rusi majú na krku ďalší obrovský problém: Panika na čerpačkách! Benzín iba na PRÍDEL, niekde chýba úplne
Kelly Brownová
Zahraničné
Ukrutná smrť dievčatka a psa: Matka ich nechala 15 hodín v rozpálenom aute! TAKTO sa vyhovárala
Veľká TRAGÉDIA na dovolenke
Zahraničné
Veľká TRAGÉDIA na dovolenke v Chorvátsku: Rodina je v slzách, na dieťa (†3) spadol strom! ŠOKUJÚCE detaily
Ukradnuté auto, ktorým deti
Zahraničné
Tragédia na zastávke električky: Štyri deti ukradli auto a zrazili ženu! Tá zraneniam podľahla

Ďalšie zo Zoznamu