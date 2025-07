Niečo nevídané: Vodička s luxusnou limuzínou napálila do stromu, ona aj pes akoby zázrakom prežili!

Muž akoby zázrakom prežil, a to aj so svojím psom. (Zdroj: Instagram/mojaostroleka)

KASZEWIEC - Záver pracovného týždňa neďaleko poľského mestečka Kaszewiec sa pre jednu vodičku skončil neuveriteľným spôsobom. Svojou nezodpovednou jazdou nielenže ohrozovala ostatných vodičov na ceste, ale aj samú seba a svojho štvornohého spolujazdca. Vo veľkej rýchlo nakoniec jazdu nezvládla a napálila to v plnej rýchlosti do stromu. Auto skončilo až po zásahu hasičov kompletne očesané o zbytok hornej karosérie. Čo je však ešte neuveriteľnejšie je fakt, že obaja prežili.

Správu priniesol poľský web Ostrowmaz24. Odvážna vodička pri nezodpovednej jazde najskôr zišla z cesty a potom narazila do stromu. Auto bolo takmer úplne zničené, ale vodička a jej pes zázrakom prežili. Išlo o luxusný Mercedes-Maybach.

Nehoda sa stala v piatok 11. júla ráno neďaleko mestečka Kaszewiec v okrese Maków, na štátnej ceste číslo 60 smerom na Ostrów Mazowiecka. Na miesto boli okamžite privolané záchranné zložky. Vyslaná bola polícia, hasiči a sanitky. Po príchode záchranárov zistili, že vozidlo je úplne zničené. Hasiči museli auto rozrezať, aby vodičku vyslobodili.

Sila nárazu bola veľmi veľká. Časti vozidla boli roztrúsené pozdĺž cesty a v priekope. Napriek rozsahu škôd žena prežila. Jej pes bol s ňou, bol bezpečne vytiahnutý z vozidla a umiestnený do opatery.

Podrobnosti poskytol hlavný inšpektor Tomasz Żerański, tlačový referent polície v Ostrołęke.

"Vodička, 74-ročná žena z Pomoranského vojvodstva, stratila v zákrute na klzkej ceste kontrolu nad vozidlom, zišla z cesty a narazila do stromu. Vozidlo sa odrazilo a o niekoľko metrov neskôr znova narazilo do ďalšieho stromu. Ženu previezli do nemocnice a jej psa zverili do veterinárnej starostlivosti," hovorí hlavný inšpektor Tomasz Żerański, tlačový hovorca Mestského policajného riaditeľstva v Ostrołęke.