Europoslanec označil plynové komory za fake, preveruje ho prokuratúra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Europoslanec a predseda krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej v rozhlasovej diskusii označil existenciu plynových komôr v Auschwitzi za „fake“ a kritizoval múzeum v bývalom vyhladzovacom tábore za šírenie údajne nevedeckého výkladu dejín. Okamžite na to reagoval moderátor relácie, poukázal na hranice politického cynizmu a rozhovor ukončil. Vyjadrenia europoslanca odsúdili viacerí predstavitelia poľského verejného života vrátane premiéra Donalda Tuska. Braunove slová označil za hanbu a apeloval na obranu medzinárodnej reputácie Poľska.

Minister spravodlivosti Adam Bodnar uviedol, že o prípade rokoval so zástupcom generálneho prokurátora Andrzejom Pozorským, ktorý potvrdil, že orgány prípad analyzujú a pripravujú procesné rozhodnutia. Poslankyňa Ľavice Anna Maria Žukowska už podala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu popierania nacistických zločinov, za čo v Poľsku hrozí trojročné väzenie.

Ohradil sa aj riaditeľ Múzea Auschwitz Piotr Cywiňski

Predseda výboru Konferencie biskupov Poľska pre dialóg s judaizmom kardinál Grzegorz Ryš vo vyhlásení v piatok ostro odsúdil akékoľvek prejavy antisemitizmu a popierania holokaustu. Pripomenul, že „antisemitizmus v každej podobe je podľa učenia Cirkvi hriechom a morálnym zlom“ a dodal, že „popieranie vyhladzovania je klamstvo, ktoré stavia človeka na stranu páchateľov“.

Proti Braunovým tvrdeniam sa ohradil aj riaditeľ Múzea Auschwitz Piotr Cywiňski a označil to za akt popierania a zneuctenia pamiatky obetí. Podpredseda parlamentu a líder Ľavice Włodzimierz Czarzasty vyhlásil, že Braun porušuje zákon a mal by byť súdený. Klub Ľavice pripravuje návrh parlamentného uznesenia odsudzujúceho takéto správanie. Czarzasty varoval, že tolerancia k popieraniu historických zločinov môže viesť k eskalácii násilia. Grzegorz Braun kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách a so ziskom vyše šesť percent skončil štvrtý. V minulosti sa zviditeľnil, keď v Sejme zahasil menoru (židovský svietnik) hasiacím prístrojom či poškodil výstavu venovanú LGBT tématike, za čo mu bol do Sejmu zakázaný vstup.