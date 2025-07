Skvelé správy pre milovníkov internetových nákupov: Obľúbení predajcovia módy sa spojili!

(Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Nemeckí internetoví predajcovia módy Zalando a About You dokončili predtým oznámené spojenie. Sľubujú, že spoločne pokryjú väčší podiel európskeho trhu s módou. O dokončení spojenia oboch firiem, ktoré zasielajú tovar aj do Českej republiky, dnes informuje Zalando v tlačovej správe.