Poľsko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou: Opatrenie má platiť 30 dní

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/PAP/Grzegorz Momot)

VARŠAVA - Poľsko od pondelka dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou. Opatrenie vstúpilo do platnosti v pondelok od polnoci, trvať má 30 dní. Podľa poľskej vlády je jeho cieľom znížiť počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do krajiny a zároveň posilniť bezpečnosť štátu. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.

Na hranici s Nemeckom funguje 52 vybraných priechodov, z ktorých 16 je pod stálou kontrolou. Na hranici s Litvou sa kontroly vykonávajú na 13 miestach, pričom na dvoch z nich ide o trvalý režim. Kontroly vykonávajú príslušníci pohraničnej stráže, ktorých podporujú policajti a vojaci pozemnej obrany. Výber vozidiel je cielený a zameriava sa najmä na dodávky a vozidlá s viacerými pasažiermi.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že rozsah kontrol závisí od úrovne ohrozenia verejného poriadku alebo bezpečnosti. Ako spresnil hovorca pohraničnej stráže Konrad Szwed, kontroly nebudú prebiehať takým spôsobom ako v časoch pred vstupom do Schengenu, nebudú sa inštalovať žiadne zábrany, ale vozidlá sa budú kontrolovať výberovo na základe analýzy rizika.

Premiér Donald Tusk v utorok zdôvodnil obnovenie kontrol rastúcim počtom nelegálnych migrantov, ktorí sa do Poľska dostávajú z Bieloruska a následne pokračujú do Nemecka. Od začiatku roka do 29. júna zaznamenali úrady viac než 15.000 pokusov o nelegálne prekročenie poľsko-bieloruskej hranice. Zhruba päť percent z týchto osôb nebolo zadržaných priamo na hranici.

Nárast migrácie evidujú aj na hranici s Litvou

Na hranici s Litvou evidujú poľské úrady nárast migrácie v dôsledku zvýšeného tlaku na tieto krajiny. Na poľsko-litovskej hranici zadržali do konca júna 412 cudzincov, čo je takmer rovnaký počet ako za celý predchádzajúci rok. V rovnakom období zaznamenali nemecké úrady vyše 4600 prípadov nelegálnych vstupov z Poľska, pričom najviac ich uskutočnili občania Ukrajiny, Afganistanu, Somálska, Sýrie, Gruzínska a Kolumbie.

Ministerstvo vnútra pripomenulo, že dočasné kontroly majú umožniť aj overovanie podmienok pre prípadné prijatie migrantov späť z Nemecka. Berlín od mája odmieta žiadosti o azyl od osôb, ktoré prišli cez iný členský štát EÚ, a tieto osoby vracia späť.

Ruszyła operacja #BezpiecznyZachód – Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną i policję na granicy z Niemcami. Równolegle rozszerzamy działania na granicy z Litwą w ramach operacji #BezpiecznePodlasie. Do działania przygotowanych jest nawet 5 tys. żołnierzy. Wzmacniamy… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 7, 2025

Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza poľská armáda podporuje pohraničnú stráž a políciu na hraniciach s Nemeckom v rámci operácie Bezpečný západ. „Súbežne rozširujeme aktivity na hranici s Litvou v rámci operácie Bezpečné Podlasie. Do akcie je pripravených až 5000 vojakov.“ uviedol na platforme X. Dočasné hraničné kontroly Poľsko v minulosti zavádzalo napríklad počas športových a politických podujatí, pandémie COVID-19 či v súvislosti s migračným tlakom na hraniciach so Slovenskom, Českom a Nemeckom.