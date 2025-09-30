Populárny online obchod pritvrdzuje proti špekulantom: Zákazníkom môže zablokovať účet aj na rok!

BRATISLAVA - Nadmerné vracanie oblečenia a obuvi sa stáva problémom aj pre najväčšie e-shopy v Európe. Jeden z najznámejších módnych predajcov zavádza prísnejšie pravidlá a zákazníkov, ktorí podľa neho zneužívajú systém, môže potrestať obmedzením nákupov či dokonca zablokovaním účtu na celé mesiace.
Zalando, ktoré patrí medzi najpopulárnejšie obchody s módou v Európe, oznámil zavedenie nových opatrení proti nadmernému vracaniu tovaru. Firma uvádza, že väčšina klientov využíva túto možnosť zodpovedne, no existuje malá skupina, ktorá vracia neobvykle veľké množstvo objednávok.
Ak bude počet vrátených zásielok neprimerane vysoký a opakovaný, zákazník môže dostať varovanie prostredníctvom e-mailu. V najvážnejších prípadoch však e-shop môže účet obmedziť, prípadne úplne zablokovať až na 12 mesiacov.
Podľa spoločnosti má časté vracanie tovaru negatívne dôsledky na viacerých úrovniach. Tovar sa musí znova spracovať alebo opraviť a nie vždy sa dá vrátiť do predaja. Logistika a administratíva spojená s vrátkami výrazne zvyšuje náklady, pričom časté prepravy balíkov zbytočne zvyšujú aj emisie a spotrebu obalového materiálu.
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili desiatky komentárov, ktoré ukazujú, že verejnosť je v tejto téme rozdelená. "Ja napríklad bežne objednám 13–15 párov nohavíc, kým mi jedny sedia. Keď nemajú kamennú predajňu, tak čo čakajú?," uviedla jedna zo zákazničiek na reddite. "Pracovala som v Zalande – veľa ľudí si objedná hromady vecí, 90 % vráti a ešte sa občas balíky ‚záhadne stratia‘. Nedivím sa, že im došla trpezlivosť,“ postavila sa na stranu firmy ďalšia.
Firma zdôrazňuje, že nové opatrenia sa dotknú len veľmi malej časti zákazníkov a väčšina z nich môže naďalej nakupovať bez obmedzení. Obchod zároveň ponúka nástroje, ktoré majú ľuďom pomôcť vybrať si správnu veľkosť už pri objednávke – detailnejšie popisy, fotografie, videá, či personalizované odporúčania.