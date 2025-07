Otrasná kauza z Česka: Otec (36) ZATRIASOL so synom a HODIL ho do kočíka, bábätko zomrelo! ZVRAT v prípade

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Česká polícia upozornila v marci tohto roku na desivý prípad, kedy otec na prechádzke vybral z kočíka len 5-mesačného syna, zatriasol ním a hodil ho naspäť. Navyše ho mal aj niekoľkokrát udrieť do hlavy. Policajti priblížili, že do kočíka ho hodil z výšky približne pol metra.

Zmena v rámci vyšetrovania

Do týchto chvíľ kriminalisti neupresnili, kde došlo k tomuto brutálnemu činu. V marci sa vyjadrili len k tomu, že "obvineného súd poslal do väzby". Dieťa bolo síce prevezené do nemocnice, ale tam po niekoľkých dňoch na následky ťažkých zranení zomrelo. Informujú o tom Novinky.

(Zdroj: Getty Images)

"V dôsledku úmrtia poškodeného (5-mesačné dieťa) a následného znaleckého posudku došlo začiatkom júla k prekvalifikovaniu prípadu na zvlášť závažný zločin vraždy," vyjadrila sa policajná hovorkyňa Martina Jandová.

V tejto súvislosti hrozí obvinenému podľa českých zákonov nepodmienečný trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.