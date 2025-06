HOROR v rozpálenom aute: Otec nechal na sedačke Sebastiana (†1), odišiel k holičovi a do baru! Chlapček zomrel

Scott Allen Gardner nechal svojho syna Sebastiana v aute, ten zomrel na prehriatie (Zdroj: Volusia County Sheriff's Office)

TALLAHASSEE - Floridská polícia zatkla muža, ktorý údajne nechal svoje batoľa v aute na niekoľko hodín, kým on pil v bare. Dieťa zomrelo na následky prehriatia, pričom teplota jeho tela dosiahla viac ako 107 stupňov Fahrenheita.

Incident sa odohral ešte 6. júna, keď vonkajšia teplota dosahovala okolo 32 stupňov Celzia. 33-ročný Scott Allen Gardner z Floridy nechal svojho syna,18-mesačného syna Sebastiana, v aute viac ako tri hodiny, zatiaľ čo navštívil holičstvo Classic Cuts a následne bar Hanky Panky's Lounge. V bare strávil takmer tri hodiny pitím piva a tvrdého alkoholu, píše NBC News.

Keď Gardner opustil bar okolo 14.40 h, odviezol sa k domu svojej matky a zavolal záchranné služby. Policajti z Ormond Beach po príchode zistili, že dieťa je mŕtve. Nemocničný personál uviedol, že teplota tela chlapca presiahla 41,6 stupňov Celzia a odhadujú, že teplota v aute mohla dosiahnuť až 43,8 stupňov.

Gardnera zatkli v súvislosti so smrťou tento týždeň. Polícia ho obvinila z hrubej nedbanlivosti a zanedbania dieťaťa s následkom smrti. Šerif Michael Chitwood prípad ostro odsúdil, Gardnera označil za "ľudský odpad" a "klamára". Vyšetrovatelia sa domnievajú, že dieťa bolo mŕtve približne dve hodiny pred tým, ako Gardner zavolal pomoc. Šokujúco, neskôr v tú noc sa Gardner údajne vrátil do baru Hanky Panky's na ďalšie drinky, tentoraz so svojou matkou, ktorá pravdepodobne o incidente nevedela.

Gardner je momentálne zadržaný vo väznici Volusia County bez možnosti kaucie. Nie je jasné, či má právneho zástupcu. Matka dieťaťa žije v inom okrese. Podľa šerifa neexistuje trest, ktorý by mohol zodpovedať závažnosti tohto činu.