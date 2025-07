Hackeri zaútočili na systémy českého ministerstva vnútra: Rakušan nevylučuje cudziu mocnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA — Systémy ministerstva vnútra ČR sa stali terčom hackerského útoku. Oznámil to vo štvrtok český minister vnútra Vít Rakušan s tým, že nešlo o ransomware, teda o odcudzenie dát s cieľom požadovať výkupné. Nevylúčil preto účasť cudzej mocnosti a s prípadom oboznámil premiéra Petra Fialu, informuje správa portálu Novinky.cz.

Rakušan ubezpečil, že nedošlo k úniku utajovaných informácií ani osobných dát o českých občanoch. Napadnutý systém bol odpojený. „Daná vec sa nijakým spôsobom netýka IT systému polície ani hasičského záchranného zboru, ani kľúčových registrov štátu,“ konštatoval minister. Rakušan nechcel povedať, kedy k útoku došlo ani aký konkrétny systém bol napadnutý. Útok bol podľa neho závažný, no v žiadnom prípade neohrozil konanie októbrových volieb do Poslaneckej snemovne.

Incident odhalili pri kontrole pracovníci rezortu vnútra. V súlade so zákonom ho ihneď ohlásili Národnému úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) a Národnej centrále proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK). Práve NÚKIB už celý incident preveruje a vecou sa cez NCTEKK zaoberá aj polícia. Rozsiahlemu kyberútoku čelila začiatkom júla nemocnica v Nymburku. Tá v stredu uviedla, že pri útoku mohli uniknúť osobné údaje pacientov. Úrad vlády ČR v máji oznámil, že čínski hackeri prenikli do systémov ministerstva zahraničných vecí. Terčom útoku bola jedna z jeho neutajovaných komunikačných sietí.