Ďalší balík sankcií rozdúchava vášne: Českému premiérovi preteká pohár, LIST Ficovi a TOTO od neho žiada!

PRAHA - Premiér Petr Fiala (ODS) požiadal predsedu slovenskej vlády Roberta Fica, aby na úrovni Európskej únie neblokoval pripravený 18. balík protiruských sankcií. V liste, ktorého text má ČTK k dispozícii, uviedol, že je to dôležité nielen kvôli ukrajinským civilistom, ktorí čelia čoraz silnejšiemu ruskému bombardovaniu, ale aj vzhľadom na spoločnú históriu a bolestné skúsenosti s agresívnou politikou Moskvy a okupáciou. Fiala potvrdil, že Fica v sobotu listom oslovil.

Slovensko, ktoré dlhodobo odoberá plyn z Ruska, podmieňuje svoj súhlas s 18. balíkom sankcií EÚ voči Moskve za jej pokračujúcu agresiu voči Ukrajine vyriešením svojich obáv napríklad ohľadom budúcich dodávok plynu.

Nevyhnutný súhlas členských krajín európskeho bloku

Na schválenie sankcií je potrebný jednomyseľný súhlas členských krajín Európskeho bloku. Slovenský premiér v sobotu uviedol, že Slovensko chce do utorka dohodu s Európskou úniou ohľadom požiadaviek Bratislavy k plánu Európskej komisie (EK) postupne do konca roka 2027 zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ. Ak Slovensko dostane minimálne záruky v tejto záležitosti, bude podľa Fica môcť EÚ pristúpiť k hlasovaniu o novom balíku protiruských sankcií.

List Ficovi

Fiala v liste uvádza, že pri videokonferencii s predstaviteľmi západných krajín či medzinárodnej konferencii k rekonštrukcii Ukrajiny v Ríme tento týždeň bolo zreteľne vidieť, že Slovensko sa blokovaním sankčného balíka dostáva do čoraz väčšej izolácie. Požiadal Fica a jeho vládu o odblokovanie situácie.

"Nielen pre ukrajinských civilistov, ktorí čelia čoraz silnejšiemu bombardovaniu zo strany Ruska. Máme spoločnú históriu a tiež spoločnú bolestnú skúsenosť s agresívnou politikou Moskvy a s okupáciou nariadenou kremeľským režimom. Máme predsa spoločný záujem zabezpečiť bezpečnosť našich krajín a našich občanov. Spolupráca štátov v rámci EÚ a NATO je na to základnou podmienkou," poznamenal.

Fiala si je vedomý blízkosť vzájomných vzťahov oboch krajín

"Vzhľadom na mimoriadne blízke vzťahy medzi našimi krajinami som ho požiadal, aby Slovensko prehodnotilo svoj postoj k 18. sankčnému balíčku a prispelo k zachovaniu jednoty a odhodlaniu, s ktorými demokratický svet čelí ruskej agresii. Verím, že práve Slovensko ako náš najbližší partner v regióne zohľadní zodpovednosť voči spoločným európskym hodnotám slobody, bezpečnosti a solidarity," uviedol.

Pre postoj Slovenska EÚ opakovane hlasovanie o 18. súbore sankcií odložila. Napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok v prejave na konferencii o pomoci Ukrajine v Taliansku povedal, že na schválenie nových protiruských sankcií chýba už len súhlas jedinej členskej krajiny EÚ. Súčasne vyzval Fica, aby nové sankcie už neblokoval.