Kúpaliská v Nemecku naďalej DESIA svojou kampaňou: POZOR na mladíka s BLOND vlasmi! Polícia nesúhlasí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V Kolíne nad Rýnom odštartovala na miestnych kúpaliskách aj počas tohto leta kampaň, ktorou je väčšina návštevníkov doslova pobúrená. Už v auguste 2024 sa po prvýkrát objavili plagáty "Poviem to/Nahlásim to! (Ich sag’s)", čo bola reakcia dievčat a mladých žien na sexuálne obťažovanie od mužov. Informuje o tom Kölner Express.

Polícia poukazuje na cudzincov

Zástupca predsedu Nemeckého policajného zboru pre Severné Porýnie-Vestfálsko Manuel Ostermann sa na sociálnej sieti X vyjadril k aktuálnemu plagátu, na ktorom je nakreslený mladý muž s blond vlasmi.

Ein Bild, das die Ohnmacht oder den Widerwillen der politischen Akteure verdeutlicht.

Wenn man sich schon um politische Korrektheit bemüht, sollte man ebenfalls darauf hinweisen, dass das Bild des blonden Mannes lediglich aus Furcht vor den empörten Rufen von Links entstanden ist… pic.twitter.com/By3yvvV561 — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) June 29, 2025

"Toto zobrazenie má len málo spoločného so skutočnou realitou. Nazvime veci pravými menami. Ide predovšetkým o mužov z krajín, odkiaľ prichádza najviac žiadateľov o azyl," napísal.

Okrem toho naznačil, že výber muža s blond vlasmi na plagáte malo mať politické pozadie, a síce, "vyhnúť sa obvineniam z rasizmu zo strany ľavice". Ako približuje nemecký denník, pre túto teóriu zástupca policajného zboru neposkytol žiadne dôkazy.

Ostermann ďalej kritizoval medzinárodnú organizáciu na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) za to, že organizácia podala naňho sťažnosť, že bol za tvrdý a radikálny postup proti propalestínskym demonštrantom.

Kampaň

Autorka ilustrácii na plagátoch Dorothee Woltersová tvrdí, že podľa iniciátorov kampane to má byť "vhodný príklad pre deti, pričom to má mať na ne povzbudivý a nie odstrašujúci charakter". Okrem plagátov sa počas kampane rozdávajú aj letáky a nepremokavé náramky so sloganom "Poviem to/Nahlásim to!"

Der Urlaub ist vorbei, ich bin wieder da!!

Was ist mit diesem Land nicht in Ordnung?

Diese Kampagne gegen "Grabscher" ist wohl an Lächerlichkeit kaum zu überbieten!

Die halten uns für sowas von verblödet und unterbemittelt das es jetzt auch dem treuesten Schaf auffallen müsste. pic.twitter.com/R1cpWeJ9ZO — Rebellion (@HayoPhei) July 6, 2025

Podobnú kampaň s plagátmi na kúpaliskách rieši aj mesto Büren, píše Focus. Kampaň tam má heslo "Leto, slnko bezpečnosť". Na plagáte je vyobrazená staršia žena, ako v bazéne obchytkáva chlapca tmavej pleti a s protézou na nohe. Plagát hlási "Stop! Zákaz obchytkávania!"