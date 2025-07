Nelegálne prešiel cez hranice z Ruska! Vo Fínsku žiada o azyl údajný bývalý bojovník Vagnerovej skupiny

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Michal Dyjuk, File))

Muž menom Jevgenij podľa YLE na sociálnych sieťach tvrdil, že patril k ruskej polovojenskej skupine a nedávno zverejnil videá kritizujúce ruské vojenské vedenie. Príslušníci fínskej pohraničnej stráže 17. júna zadržali muža, ktorý nelegálne prekročil hranice neďaleko mesta Kitee na východe Fínska, uviedol predstaviteľ veliteľstva pohraničnej stráže v provincii Severná Karélia Tomi Salmi. Dodal, že prebieha vyšetrovanie a muž požiadal o azyl. Odmietol sa však vyjadriť k medializovanej správe o napojení spomínaného muža na žoldniersku skupinu.

Vyšetrovanie by podľa hovorcu polície mohli uzavrieť pravdepodobne začiatkom jesene. AFP k tomu dodáva, že Vagnerova skupina, ktorú založil Jevgenij Prigožin, je neslávne známa na celom svete pre svoje brutálne metódy pri presadzovaní cieľov Kremľa v Afrike, na Blízkom východe aj vo vojne na Ukrajine.

Fínsko uzavrelo 1340 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom

Fínsko v decembri 2023 uzavrelo svoju 1340 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom a vláda následne v apríli 2024 rozhodla, že hranica s Ruskom zostane uzavretá až do odvolania a svoje rozhodnutie v tejto veci o rok na to potvrdila. Táto severská krajina taktiež pozdĺž svojej hranice s Ruskom stavia 200-kilometrový plot, ktorý by mal byť podľa plánu dokončený v roku 2026, pričom náklady na jeho výstavbu sa odhadujú na 380 miliónov eur.

AFP pripomína, že v roku 2023 Rus, ktorý tvrdil, že je dezertérom z Vagnerovej skupiny, požiadal o azyl v Nórsku po tom, ako v januári toho roku utiekol do tejto škandinávskej krajiny. Žiadosť o azyl mu úrady zamietli, avšak udelili mu dočasné povolenie na pobyt v Nórsku.