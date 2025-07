V Rakúsku sa zrútilo malé lietadlo! Nehoda si vyžiadala štyri obete, príčina havária doposiaľ nie je známa

Štyria nemeckí občania prišli o život pri havárii malého lietadla (Zdroj: X)

VIEDEŇ - Štyria nemeckí občania prišli o život pri havárii malého lietadla, ktoré sa v sobotu popoludní zrútilo pri rakúskom meste Krimml ležiacom východne od Innsbrucku. Oznámila to tamojšia polícia, informuje správa agentúry DPA.

Lietadlo, ktorého typ nebol bezprostredne zrejmý, vzlietlo z nemeckej obce Oberschleissheim pri Mníchove. Po jeho páde vypukol na mieste požiar. Príčina havárie dosiaľ nie je známa. Policajný hovorca priblížil, že v čase nehody bolo dobré počasie. Miestni hasiči informovali, že lietadlo spadlo do členitého terénu a následný menší požiar sa rozšíril do okolitého lesa. Do pátracej akcie i jeho hasenia povolali záchranárov z okolia.