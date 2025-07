Hamas odpovedal na návrh dohody o prímerí, píše Reuters

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)

GAZA - Palestínske hnutie Hamas dnes odovzdalo sprostredkovateľom svoju odpoveď na Spojené štáty podporovaný návrh dohody o 60-dňovom prímerí v Pásme Gazy. Agentúre Reuters to oznámil nemenovaný predstaviteľ hnutia s tým, že odpoveď je pozitívna a mala by pomôcť k dosiahnutiu dohody. Sprostredkovateľmi sú americkí, katarskí a egyptskí vyjednávači. Hamas skôr v noci na dnes oznámil, že návrh najprv prerokuje s ďalšími palestínskymi skupinami a potom odpovie. Americký prezident Donald Trump tento týždeň napísal, že Izrael s podmienkami nevyhnutnými na uzavretie prímeria súhlasil.

Návrh, ktorý nebol oficiálne zverejnený, podľa Reuters počíta s postupným prepúšťaním izraelských rukojemníkov, so sťahovaním izraelskej armády z oblastí v Pásme Gazu a s vyjednávaním o ukončení konfliktu. Počas 60 dní má byť postupne prepustených desať živých rukojemníkov a vrátených 18 tiel mŕtvych. Výmenou budú prepustení palestínski väzni držaní v izraelských väzniciach. Dokument tiež počíta s tým, že prvý deň prímeria sa začne izraelská armáda po prepustení ôsmich rukojemníkov sťahovať z oblastí severnej časti Pásma Gazy, a to na základe máp, ktoré budú ešte len dohodnuté. Zároveň s tým začne v prvý deň prímeria do Pásma Gazy okamžite prúdiť dostatočné množstvo humanitárnej pomoci, a to za účasti OSN a Medzinárodného výboru Červeného kríža, uvádza sa v návrhu dohody.

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok teroristického hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov počas dvoch prímeria. Teraz je v pásme podľa agentúry AP 50 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.

Od začiatku vojny bolo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva spravovaného Hamásom zabitých 57.130 Palestínčanov, píše agentúra AFP. OSN údaje zverejňované ministerstvom považuje za spoľahlivé.