Izrael vydá vyše 50-tisíc povolávacích rozkazov pre ultraortodoxných židov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/luamduan)

TEL AVIV - Izraelská armáda oznámila, že v júli vydá na 54.000 povolávacích rozkazov pre študentov ultraortodoxných židovských škôl. Urobí tak v nadväznosti na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý nábor tejto skupiny do armády umožnil, informovala dnes agentúra Reuters.

Rozsudok izraelského najvyššieho súdu z minulého roka zrušil výnimku z vojenskej služby pre ultraortodoxných študentov, ktorá platila desiatky rokov a vznikla v čase, keď táto komunita tvorila výrazne menšiu časť populácie ako dnešných 13 percent. Vojenská služba je pre väčšinu izraelských židov povinná od 18 rokov a trvá 24 až 32 mesiacov, pričom v ďalších rokoch je nutné absolvovať službu v zálohách. Izraelskí Arabi, ktorí tvoria 21 percent z celkovej populácie Izraela, sú z povinnosti slúžiť v armáde oslobodení. Niektorí z nich ale slúžia dobrovoľne.

Vyhlásenie armády o nábore prichádza v čase, keď izraelské médiá informovali o nových snahách dvoch ultraortodoxných strán vo vládnej koalícii premiéra Benjamina Netanjahua dosiahnuť v tejto veci kompromis. Otázka výnimky zo služby v armáde je pre Izrael čoraz naliehavejšia vzhľadom na to, že jeho ozbrojené sily sa v posledných rokoch angažujú vo viacerých konfliktoch súbežne - s palestínskym teroristickým hnutím Hamas v Pásme Gazy, šiitským hnutím Hizballáh v Libanone, povstaleckými Húsíami v Jemene a naposledy s Iránom.

Ultraortodoxní členovia Netanjahuovej krehkej vládnej koalície tvrdia, že zaradenie študentov náboženských škôl do vojenských jednotiek po bok sekulárnych Izraelčanov alebo žien by mohlo ohroziť ich náboženskú identitu. Armádne velenie však tvrdí, že brancom zabezpečí podmienky rešpektujúce ultraortodoxný spôsob života a že vypracuje plán ich integrácie do armády.