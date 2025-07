Maďarsko úzko konzultuje so Slovenskom ochranu národných záujmov

Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BUDAPEŠŤ - Maďarsko zostane aj naďalej v úzkom kontakte so Slovenskom pri ochrane národných záujmov. Po stredajšom telefonáte so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom to na sociálnej sieti Facebook uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.