Česko je proti novému cieľu znížiť emisie o 90 percent do roku 2040, uviedol Fiala

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Česko nesúhlasí s ďalším klimatickým cieľom Európskej únie, ktorý v stredu navrhla Európska komisia. Podľa neho by sa krajiny EÚ mali zaviazať, že v roku 2040 budú na ich území emisie CO2 o 90 percent nižšie než v roku 1990. Český premiér Petr Fiala to považuje za zbytočné. Nové ciele by podľa neho mohli ohroziť konkurencieschopnosť Európy. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa v Prahe.