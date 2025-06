Šokujúci prípad! Bábätko prežilo niekoľko dní bez jedla vedľa mŕtvej matky: VIDEO zo záchrannej akcie

(Zdroj: Repro foto Facebook/Phoenix Police Department)

Podľa vyjadrenia polície bolo dieťa "viditeľne vychudnuté" a na pokraji smrti. Bábätko bolo okamžite prevezené do nemocnice v kritickom stave. Policajný hovorca uviedol, že ak by policajti nezasiahli okamžite, dieťa by pravdepodobne neprežilo. Záchranná akcia bola zachytená na telových kamerách policajtov. Zábery ukazujú, ako policajti volajú do domu a následne vylomia dvere. Dieťa bolo nájdené zabalené v prikrývkach vedľa tela matky. Policajti okamžite poskytli prvú pomoc a odovzdali dieťa záchranárom.

Polícia pochválila rýchle konanie zasahujúcich policajtov, ako aj všímavosť susedov, ktorí privolali pomoc. Stav dieťaťa sa v nemocnici výrazne zlepšil a očakáva sa, že prežije. O dieťa sa momentálne stará Odbor pre bezpečnosť detí. Príčina smrti matky je predmetom vyšetrovania. Polícia zatiaľ nezverejnila žiadne ďalšie detaily o okolnostiach prípadu.