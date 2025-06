Ja že som zdúchol? Naď po návrate z Kanady vypenil: Pozrite si, kedy som kúpil letenku, rovno môžeme zrušiť SIS!

Jaroslav Naď ukazoval faktúru z kúpenej letenky z februára. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Predseda mimoparlamentných Demokratov po týždňoch v Kanade dorazil na Slovensko a okamžite perlil. Kroky polície a vládnej koalície ihneď bohato okomentoval a zavolal si k tomu aj zvyšok straníckych kolegov. Popísal to, ako prebiehala jeho dovolenka a čo sa zatiaľ dialo uňho doma a kedy hodlá vypovedať ku kauze odovzdania munície na Ukrajinu, ku ktorému prišlo v roku 2022.

VIDEO Tlačová konferencia Jaroslava Naďa po návrate z Kanady:

Jaroslav Naď sa po návrate z dovolenky v Kanade prihovoril verejnosti na tlačovej konferencii (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Naď na úvod konferencie prišiel s vyhlásením o tom, čo mal po návrate na Slovensko na programe ako prvé. "Povedal som, že hneď, ako prídem domov, k tomu zaujmem stanovisko. Dnes som prišiel a povedal som si, že to nebudem odkladať," začal šéf Demokratov.

Plány na výlet za veľkú mláku sa datuje na začiatok roka 2025

"Túto dovolenku som si plánoval začiatkom roka. Môj syn študoval na strednej škole v Kanade vo Winnipegu. Na Vianoce sme sa dohodli, keď bol tu, tak že mu pomôžem zbaliť si veci a zoberiem ho so sebou. Zároveň som s ním chcel tráviť aspoň niekoľko týždňov, aby sme si tú Kanadu užili. Tak to aj bolo," vysvetľoval novinárom Naď na tlačovke.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Naď mával februárovou faktúrou, načo nám je SIS?

Šéf mimoparlamentnej strany si následne podal niektorých komentujúcich zo sociálnych sietí, ktorí písali aj to, že Naďovi mal "dať niekto echo", aby odišiel včas. "Vypočul som si aj to, že som "rýchlo zdúchol do Kanady". Tak tu mám potvrdenie od spoločnosti Pelikán, že som si letenku kupoval 27. februára 2025. Ak som vtedy vedel, že ma príde niekto zadržať, tak môžeme zrušiť všetky SIS-ky aj zahraničné spravodajské služby, lebo také informácie nemohol mať nikto iný, ako som mal ja," predostrel dôkaz šéf strany.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Konzultácia s právnikom ohľadom výsluchu

Faktúra podľa Naďa zároveň svedčí o tom, že si to vraj zaplatil sám. "Lebo sú takí politici, ktorí sa neboja ukázať, ak si poctivo zarobili, že idú na dovolenku so synom. A sú takí, že budú klamať a zavádzať napríklad o tom, že im nejaký oligarcha zaplatil výlet na Formulu 1. (..) Platí jedna vec - ja som ešte v tejto veci nebol vypovedať. Vypovedať pôjdem a na základe rady môjho právneho zástupcu Petra Kubinu nebudem môcť ísť do hĺbky veci a všetky detaily vám poviem až po výsluchu," avizoval Naď.

Odhalil termín výsluchu

Ten zároveň dodal, že rozhodne nešlo o jeho prvé predvolanie na políciu ohľadom vypovedania. "Vždy to bolo v poriadku, ale tentokrát ani telefonát a ani nejaký žltý papierik, ale rovno invazívny zásah pred šiestou ráno u mňa doma. Napriek tomu, že okolo seba vnímam snahu politikov kriminalizovať mňa a našu stranu, tak som to predpokladal, a na sociálnych sieťach som vopred avizoval, že pôjdem na dovolenku, čo som neskôr potvrdil aj v čase, keď som tam už bol. Všetko to bolo verejne na sieťach Facebook, Instagram a aj X. Hádam keď som taký nebezpečný, tak hádam policajti sledovali tieto sociálne siete. Ak ich nesledovali, tak zlyhali. Alebo išlo o teátro, aby ho robili o šiestej ráno na našej ulici," nazdáva sa Naď.

Ten potom potvrdil, že si sprostredkovane cez právneho zástupcu Petra Kubinu so štátnymi orgánmi dohodol termín výsluchu vo štvrtok 3. júla o 10:00 hodine na sídle Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).