Príšerný čin Moniky: Zavraždila svoje bábätko! Jeho telo strčila do mrazničky, desivé podrobnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šokujúci prípad vyšiel najavo koncom februára tohto roka. Vtedy v mestečku Heringen v spolkovej krajine Hesensko zasahovala polícia a špeciálne jednotky. Vyšetrovatelia v jednom z domov objavili telo novorodenca ukryté v mrazničke. Podľa informácií denníka Hersfelder Zeitung bola malá obeť zabalená v deke a uložená v nákupnej taške.

Krátko po hroznom náleze boli zadržaní dvaja ľudia – 34-ročná žena a 40-ročný muž, ktorí boli v osobnom vzťahu. Muža neskôr prepustili, pretože sa nepotvrdilo, že by o tehotenstve či o pôrode vôbec vedel.

Obžaloba: Matka mala dieťa zabiť bezprostredne po pôrode

Po takmer štyroch mesiacoch vyšetrovania teraz prokuratúra vo Fuldě oficiálne obvinila matku novorodenca. Podľa zistení mala Monika Z., ktorá pochádza z Poľska, svoje dievčatko bezprostredne po pôrode usmrtiť silným úderom do hlavy.

Vyšetrovatelia uvádzajú, že k činu došlo medzi januárom 2022 a aprílom 2024 – buď ešte v byte v Bad Hersfelde, kde Monika predtým žila, alebo už po jej presťahovaní do Heringenu. Novorodenec bol podľa pitvy úplne donosený, životaschopný a zomrel následkom ťažkých poranení hlavy – konkrétne zlomenín lebky, krvácania do mozgu a traumatického poranenia mozgu. Zranenia údajne zodpovedajú úderu „plochým predmetom“.

Dôvod vraždy zostáva záhadou

Motív konania matky zostáva nejasný. Po vražde mala žena dieťa zabaliť do deky, vložiť do nákupnej tašky a ukryť do mrazničky v dome, kde žila. Vyšetrovatelia potvrdili, že dieťa bolo už mŕtve, keď ho našli.

Známym Moniky Z. bol prípad o to nepochopiteľnejší, že žena sa na sociálnych sieťach často chválila svojimi dvoma dcérami vo veku približne 10 a 14 rokov. „Chcela sa vraj vrátiť späť do Poľska,“ uviedol nemenovaný známy pre denník BILD.

Starosta v šoku: Mesto stále prežíva traumu

Na tragédiu reagoval aj starosta Heringenu, Daniel Iliev (SPD), ktorý bezprostredne po objavení mŕtveho dieťaťa vyhlásil: „Som šokovaný a hľadám slová. Že muselo dieťa zomrieť takýmto krutým spôsobom, ma hlboko zasiahlo.“ Zároveň apeloval na verejnosť, aby sa zdržala špekulácií a nechala priestor polícii na vyšetrovanie.

Súd rozhodne o ďalšom osude matky

Momentálne sa čaká na rozhodnutie Krajského súdu vo Fuldě, ktorý posúdi, či bude obžaloba voči Monike Z. oficiálne prijatá. Žena už niekoľko mesiacov sedí vo vyšetrovacej väzbe.

Celý prípad zostáva pre obyvateľov malého hesenského mesta mrazivým pripomenutím, že za zatvorenými dverami pokojného rodinného domu sa môže odohrávať hrôza, ktorú si len málokto dokáže predstaviť.