Šokujúca simulácia: VIDEO Takto by vyzerali prvé hodiny vojny USA s Čínou! Svet by skolaboval za pár dní

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Na internete koluje video, z ktorého mrazí v žilách. Simulácia ukazuje, ako by mohli vyzerať prvé dva dni tretej svetovej vojny. Podľa tejto desivej prognózy by sa aj bez použitia jadrových zbraní náš každodenný život zrútil už v priebehu niekoľkých hodín.

Vojna na Ukrajine, napätie na Blízkom východe a znepokojujúce konflikty na ďalších miestach planéty zvyšujú obavy, že svet sa rúti do globálneho konfliktu. A práve v tomto čase prišlo na verejnosť video, ktoré ukazuje, ako rýchlo by sa mohla rozpadnúť civilizácia.

Video od portálu The Infographics Show už videli státisíce ľudí. V priebehu necelých 22 minút ukazuje, čo by sa stalo, ak by medzi USA a Čínou prepukol ničivý konflikt. Scenár je desivý.

Kyberútoky, chaos a kolaps ekonomiky už v prvých hodinách

Simulácia počíta s tým, že vojna by sa začala vzájomnými raketovými útokmi. Do hodiny by si obidve mocnosti zasadili ničivé údery. Nasledovala by vlna masívnych kyberútokov, ktorá by paralyzovala internet a komunikačné siete.

Mobily by síce ešte fungovali, ale internet by bol pomalý ako za čias vytáčacieho pripojenia. Sociálne siete ako TikTok by vláda okamžite zablokovala, iné platformy ako Instagram by fungovali len občas. Internet by zároveň zaplavili falošné videá s potápajúcimi sa americkými loďami či inými zmanipulovanými zábermi, ktoré by podkopávali morálku verejnosti. Do informačnej vojny by sa zapojilo aj Rusko, ktoré by šírilo dezinformácie a paniku.

Pád burzy, panika v obchodoch a ceny benzínu v oblakoch

Už počas prvého dňa by sa burzy zrútili o 25 %, kryptomeny by spadli o 40 %. Do ôsmich hodín by obchodovanie na Wall Street zastavili. Inflácia by vyletela, ceny energií a palív by do šiestich dní zdvojnásobili. Blokáda čínskych lodí by paralyzovala globálny trh s energiou.

Potraviny by zdraželi päťnásobne, ľudia by vykupovali obchody a začali by si doma pestovať vlastnú zeleninu. Liekov a vody by bol nedostatok, obchody s vojenskou výbavou by čelili náporu ľudí, ktorí by sa pripravovali na možný jadrový konflikt.

Zrušené lety, sabotáže a smrtiace drony

Všetky lety do oblasti Pacifiku by okamžite zrušili. Tisíce čínskych turistov by uviazli v USA, tisíce Američanov v Ázii. Západné pobrežie USA by sa pre civilné letectvo stalo zakázanou zónou.

Tretí deň vojny by podľa simulácie prišli raketové útoky čínskych ponoriek na energetickú infraštruktúru amerických miest. Hoci by sa dodávky elektriny podarilo obnoviť, šok by sa rozšíril celou krajinou.

Čínske sabotážne tímy by použili komerčné drony ako smrtiace zbrane. Dokonca aj najmodernejšie americké bombardéry B-21 by boli zraniteľné. Obranné systémy by zlyhávali a chaos by narastal.

Milióny bez práce, vojnová ekonomika a hrozivé obete

Rozpad logistických reťazcov by pripravil o prácu milióny ľudí. Obchod s Čínou by sa zastavil, nezamestnanosť by vyskočila na 18 %. Ľudia by prichádzali o zamestnanie, mnohí by prešli na núdzové či skrátené úväzky.

Po dvoch týždňoch by si konvenčný začiatok konfliktu vyžiadal už viac ako 10-tisíc obetí. To všetko ešte predtým, než by vôbec bola použitá jediná jadrová bomba. Ani jedna strana by zatiaľ nezískala prevahu.

Ekonomika by sa medzitým preorientovala výlučne na výrobu dronov a autonómnych zbraní. Vojnový stroj by sa naplno rozbehol.