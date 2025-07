Dobrá správa? Minimálna mzda by mala v roku 2026 dosiahnuť TÚTO sumu 919 eur

BRATISLAVA - Minimálna mzda by mala byť na budúci rok na úrovni 919 eur, čo predstavuje 60 % priemernej mzdy za rok 2023. Táto suma je vypočítaná automatom, ktorý určuje zákon o minimálnej mzde, a to v prípade, že sa odbory so zamestnávateľmi nedohodnú na jej výške. Automat však podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) nestačí. Zhodnotila to v najnovšej publikácii zameranej na minimálnu mzdu.